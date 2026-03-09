Rakitić se sa Španjolcima šalio o zvijezdi Barcelone: 'Vidjet ćemo hoću li ga dovesti u Hajduk'

Ivan Rakitić proveo je šest godina u Barceloni između te je odigrao ukupno 310 utakmica u dresu katalonskog diva i zabio 35 golova te dodao 42 asistencije. Danas radi kao tehnički direktor Hajduka, ali unatoč udaljenosti, španjolski mediji i dalje ga se rado sjete i intervjuiraju. Posljednji razgovor dao je za emisiju "Què T'hi Jugues radijske postaje SER.

Većina razgovora vrtila se oko njegovog vremena provedenog u Kataloniji, a Rakitić je priznao kako smatra da je njegova generacija trebala učiniti više:

- Uz dužno poštovanje, mislim da je moja generacija previše toga propustila. Imali smo kvalitetu, momčad i cijelo okruženje, mogli smo u moje vrijeme osvojiti još dvije ili tri Lige prvaka. Kada pričam s bivšim suigračima, svima nam je žao zbog toga. Uvijek treba proći neko vrijeme da to shvatiš. Nadam se da će momčad uspjeti ove godine, da više ne moramo pričati samo o Berlinu - započeo je pa otkrio što misli zašto su trofeji izostali:

- Mislim da smo se prebrzo zasitili, a na najvišoj razini, ako se i malo opustiš, to je već previše. Nogomet nas je kaznio. Nismo napravili ništa konkretno krivo, ali na vrhunskoj razini sve se plaća.

Potom se osvrnuo i na današnju momčad Barce:

- Važno je da se vidi napredak u ritmu i intenzitetu momčadi. Mislim da će u ključne utakmice sezone ući spremni. Ne bih stvarao prevelik pritisak, ali treba se dobro pripremiti. Ako prođu Newcastle u Ligi prvaka, što će biti teško, vidjet ćemo što dalje. Za mene je bitno uživati u trenutku, biti na najvišoj razini, a ostalo će doći samo od sebe. Put ti određuju igrači koje imaš na raspolaganju. Od prvog dana smo shvatili da se Flickov njemački mentalitet savršeno uklapa u Barçu, ima podršku svlačionice.

Posebno je pohvalio jednog od najboljih veznih igrača današnjice - Pedrija:

- Velikim momčadima trebaju igrači koji rade razliku. On preuzima odgovornost i suigrači znaju da mu, ako zapne, samo trebaju dati loptu. Svake godine je sve bolji, jasniji i konkretniji u igri. On je drugačiji, moderan igrač kakvog navijači žele gledati. Vidjet ćemo hoću li ga uspjeti nagovoriti da dođe u Hajduk - našalio se.

Na kraju se dotaknuo i najveće zvijezde Barcelone, mladog Laminea Yamala:

- Kakav pritisak možemo staviti na dečka od 18 godina? Neka uživa, neka pleše na terenu, pritisak će doći sam od sebe. Važno je da ne mijenja mentalitet, da ostane priseban, a talenta ima na pretek. Nisam ljubitelj usporedbi, on mora biti svoj i ispisati vlastitu povijest.