POVRATAK KOLARIĆA

Kritizirani hrvatski sudac vraća se u akciju, ali ne u HNL-u

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 19:18

Čakovčaninu će ovo biti šesta europska utakmica ove sezone, a četvrta u Ligi prvaka mladih

Šef sudačke komisije HNS-a Bertrand Layec nije delegirao suca Patrika Kolarića ni na jednu utakmicu prošlog kola HNL-a. Razlog tome je njegovo katastrofalno suđenje u Jadranskom derbiju koji se igrao prošlog tjedna u četvrtfinalu Hrvatskog kupa. 

Iako je hrvatska komisija (barem privremeno) izgubila povjerenje u njega, čini se da UEFA-ina nije. Kolarić će biti glavni sudac na utakmici Lige prvaka mladih u kojoj će se susresti juniori Atletico Madrida i Club Bruggea. Pomagat će mu sunarodnjaci Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će četvrti sudac biti Španjolac Álvaro Rodríguez Recio.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Čakovčaninu će ovo biti šesta europska utakmica ove sezone, a četvrta u Ligi prvaka mladih. Poljednju je sudio početkom veljače kada su juniori Maccabija iz Haife izbacili vršnjake iz Barcelone nakon raspucavanja jedanaesteraca. Uz to, sudio je jednu utakmicu kvalifikacija za Europsku ligu i jednu utakmicu Konferencijske lige.

Utakmica juniora Atletica i Club Bruggea na rasporedu je 17. ožujka.
Ključne riječi
Bertrand Layec HNL Liga prvaka mladih Patrik Kolarić

