DON CARLO IZNENADIO

Neymar će ipak igrati protiv Hrvatske? Našao se na širem popisu

VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 17:35

Ancelotti i njegovi suradnici sutra će pogledati utakmicu Santosa i Mirassola, no već je najavljeno kako Neymar u toj utakmici neće igrati zbog zamora mišića

Izbornik brazilske reprezentacije Carlo Ancelotti jasno je dao do znanja kako najveća zvijezda Selecaa, Neymar, nema mjesto u reprezentaciji dok ne dokaže da njegovo tijelo može podnijeti zahtjeve modernog nogometa. Tako je bilo praktički potvrđeno kako se neće na popisu talijanskog stručnjaka za prijateljske utakmice s Francuskom i Hrvatskom 26. i 31. ožujka, no Neymar se ipak našao na širem popisu za te utakmice.

To naravno ne znači da će stvarno zaigrati ili da će se njegovo ime uopće pojaviti na konačnom popisu koji će biti objavljen sljedećeg ponedjeljka. Neymaorovo ime već se ranije pojavljivalo na Ancelottijevim popisima, no i dalje za reprezentaciju nije zaigrao još od ožujka 2023. kada se ozlijedio u utakmici s Urugvajom.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Ancelotti i njegovi suradnici sutra će pogledati utakmicu Santosa i Mirassola, no već je najavljeno kako Neymar u toj utakmici neće igrati zbog zamora mišića. To ipak neće promijeniti planove talijanskog stručnjaka te će svejedno utakmicu gledati uživo.

Neymar je najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije sa 79 golova u 132 utakmice, no Ancelotti je jasno dao do znanja da ne može živjeti na staroj slavi. Ukoliko ne dokaže da može podnijeti zahtjev od osam utakmica u mjesec dana, Ancelotti ga definitivno neće voditi na Svjetsko prvenstvo. Konačni popis putnika na Mundijal bit će objavljen 19. svibnja, a Neymar do tada mora zaslužiti mjesto u reprezentaciji koje mu je nekada bilo zagarantirano.
