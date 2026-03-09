Sportski direktor kluba hrvatskog dragulja otvoreno: 'Nema šanse da sljedeće sezone igra za nas'

Mladi Luka Vušković odigrao je novu briljantnu utakmicu za svoj HSV ovog vikenda. U utakmici 25. kola Bundeslige protiv Wolfsburga, Luka je bio najbolje ocijenjeni igrač na utakmici i odnio nagradu za igrača susreta. Osim što je ponovno dominirao u obrani, Vušković je u 32. minuti izborio i realizirao kazneni udarac za izjednačenje na 1:1 što mu je bio peti ligaški pogodak ove sezone. Ujedno je i najbolji stoper top pet europskih liga kad su u pitanju zabijeni pogotci.

- Sretan sam što sam i u obrani i u napadu mogao pomoći momčadi. Divno je biti dio ovakve ekipe - rekao je uvijek skromni Vušković nakon utakkmice. Pino rječitiji bio je privremeni kapetan momčadi Nicolai Remberg:

- On može sve. Daje nam nevjerojatnu sigurnost. Najradije bih rekao da je svjetska klasa, ali toliko je mlad i još je sve pred njim. Ja s 19 godina nisam bio ni približno na toj razini.

Na sličnom tragu bio je i sportski direktor HSV-a Claus Costa:

- Ovo mu nije prva takva utakmica. Luka iz tjedna u tjedan igra na vrlo visokoj razini. Njegova je konstantnost zaista impresivna. On je apsolutni dobitak za momčad, dobitak za HSV. Ponosni smo i sretni što je s nama - rekao je 41-godišnjak, a na pitanje je li Vušković najbolji posuđeni igrač u povijesti HSV-a rekao je: "Ne bih se usudio proturječiti".

Ipak, jasno je kako će Vuškovićeva priča u HSV-u završiti ovog ljeta. Tottenham ga je pustio tek na jednogodišnju posudbu te će se na ljeto vratiti u London, a s obzirom na spominjani interes Barcelone, upitno je hoće li uopće nastupiti za Spurse prije nego ga kupi veći klub. Svjestan je toga i Costa:

- Da budem iskren i realan, ne postoji nikakva šansa da Luka i sljedeće sezone igra za nas. Što više pruža ovakve partije, to je takav scenarij sve manje vjerojatan.