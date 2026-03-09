Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'VJEČAN'

VIDEO Maestro Modrić još jednom zaludio ljubitelje nogometa: Njegovi najboljeti potezi iz derbija postali viralni

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 17:22

Modrić je još jednom zaludio ljubitelje nogometa, ne samo Rossonera, a tome u prilog ide i viralna snimka njegovih najboljih poteza s jučerašnje utakmice

Nogometaši Milana svladali su sinoć suparnike iz gradskog rivala Intera s 1:0 i ostali u igri za Scudetto. Pogotkom Pervisa Estupinana smanjili su bodovni zaostatak na sedam bodova nakon 28 kola. Iako je ekvadorski reprezentativac zabio jedini gol na utakmici, ugledna Gazzetta dello Sport igračem utakmice proglasila je Luku Modrića.

Kapetan hrvatske reprezentacije dobio je i najveću ocjenu od svih igrača i na Sofascoreu (7.4), a tko je gledao utakmicu zna da to nije slučajnost. S punih 40 godina, Modrić je apsolutno dominirao u jednom od najvećih gradskih derbija u svjetskom nogometu, a nakon utakmice viralna je postala i njegova mapa kretanja.

Modrić je još jednom zaludio ljubitelje nogometa, ne samo Rossonera, a tome u prilog ide i viralna snimka njegovih najboljih poteza s jučerašnje utakmice. Uz video je priložen opis "Luka Modrić protiv Intera. Vječan!" i "Opustite se, gledajte i uživajte u Modrićevom masterclassu u milanskom derbiju."

Milan je tako stigao do dvostrukog slavlja protiv Nerazzura u prvenstvu ove sezone, ali unatoč tome teško će do naslova budući da je ostalo samo osam kola, a još uvijek imaju sedam bodova zaostatka.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih
Ključne riječi
Inter Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!