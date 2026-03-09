VIDEO Maestro Modrić još jednom zaludio ljubitelje nogometa: Njegovi najboljeti potezi iz derbija postali viralni

Nogometaši Milana svladali su sinoć suparnike iz gradskog rivala Intera s 1:0 i ostali u igri za Scudetto. Pogotkom Pervisa Estupinana smanjili su bodovni zaostatak na sedam bodova nakon 28 kola. Iako je ekvadorski reprezentativac zabio jedini gol na utakmici, ugledna Gazzetta dello Sport igračem utakmice proglasila je Luku Modrića.

Kapetan hrvatske reprezentacije dobio je i najveću ocjenu od svih igrača i na Sofascoreu (7.4), a tko je gledao utakmicu zna da to nije slučajnost. S punih 40 godina, Modrić je apsolutno dominirao u jednom od najvećih gradskih derbija u svjetskom nogometu, a nakon utakmice viralna je postala i njegova mapa kretanja.

Modrić je još jednom zaludio ljubitelje nogometa, ne samo Rossonera, a tome u prilog ide i viralna snimka njegovih najboljih poteza s jučerašnje utakmice. Uz video je priložen opis "Luka Modrić protiv Intera. Vječan!" i "Opustite se, gledajte i uživajte u Modrićevom masterclassu u milanskom derbiju."

Milan je tako stigao do dvostrukog slavlja protiv Nerazzura u prvenstvu ove sezone, ali unatoč tome teško će do naslova budući da je ostalo samo osam kola, a još uvijek imaju sedam bodova zaostatka.