UOČI UTAKMICE SEZONE

Odlične vijesti za Kraljevski klub uoči ključnog susreta: Mbappe se vratio u Madrid

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 21:13

Mbappe je daleko najbolji igrač Kraljevskog kluba te je ove sezone zabio već 38 golova u 33 utakmice u svim natjecanjima

Odlične vijesti dobio je trener madrdskog Reala Alvaro Arbeloa uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Najbolji strijelac elitnog klupskog nogometnog natjecanja i jedan od najboljih nogometaša današnjice, Kylian Mbappe, vratio se u Madrid.

Mbappe je propustio posljednje tri utakmice Reala zbog problema s koljenom koje je liječio u Parizu. Čini se kako je oporavak gotov pa se Mbappe danas vratio u glavni grad Španjolske i trenirao s momčadi, no još nije poznato hoće li biti spreman na vrijeme da i zaigra protiv Građana u srijedu.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Mbappe je daleko najbolji igrač Kraljevskog kluba te je ove sezone zabio već 38 golova u 33 utakmice u svim natjecanjima. Također je daleko najbolji strijelac Lige prvaka s 13 golova. Sljedeći najbolji je Anthony Gordon s deset.

U madridskom klubu se sigurno nadaju kako će Mbappe biti spreman za prvi susret koji se igra na Santiago Bernabeuu, dok bi za uzvrat na Etihadu trebao biti sto posto oporavljen.
Ključne riječi
ozljeda Oporavak Real Madrid Kylian Mbappe

