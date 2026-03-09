Odlične vijesti za Kraljevski klub uoči ključnog susreta: Mbappe se vratio u Madrid

Odlične vijesti dobio je trener madrdskog Reala Alvaro Arbeloa uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Najbolji strijelac elitnog klupskog nogometnog natjecanja i jedan od najboljih nogometaša današnjice, Kylian Mbappe, vratio se u Madrid.

Mbappe je propustio posljednje tri utakmice Reala zbog problema s koljenom koje je liječio u Parizu. Čini se kako je oporavak gotov pa se Mbappe danas vratio u glavni grad Španjolske i trenirao s momčadi, no još nije poznato hoće li biti spreman na vrijeme da i zaigra protiv Građana u srijedu.

Mbappe je daleko najbolji igrač Kraljevskog kluba te je ove sezone zabio već 38 golova u 33 utakmice u svim natjecanjima. Također je daleko najbolji strijelac Lige prvaka s 13 golova. Sljedeći najbolji je Anthony Gordon s deset.

U madridskom klubu se sigurno nadaju kako će Mbappe biti spreman za prvi susret koji se igra na Santiago Bernabeuu, dok bi za uzvrat na Etihadu trebao biti sto posto oporavljen.