Odlične vijesti za Kraljevski klub uoči ključnog susreta: Mbappe se vratio u Madrid

Odlične vijesti dobio je trener madrdskog Reala Alvaro Arbeloa uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Najbolji strijelac elitnog klupskog nogometnog natjecanja i jedan od najboljih nogometaša današnjice, Kylian Mbappe, vratio se u Madrid.
Mbappe je propustio posljednje tri utakmice Reala zbog problema s koljenom koje je liječio u Parizu. Čini se kako je oporavak gotov pa se Mbappe danas vratio u glavni grad Španjolske i trenirao s momčadi, no još nije poznato hoće li biti spreman na vrijeme da i zaigra protiv Građana u srijedu.
Mbappe je daleko najbolji igrač Kraljevskog kluba te je ove sezone zabio već 38 golova u 33 utakmice u svim natjecanjima. Također je daleko najbolji strijelac Lige prvaka s 13 golova. Sljedeći najbolji je Anthony Gordon s deset.
U madridskom klubu se sigurno nadaju kako će Mbappe biti spreman za prvi susret koji se igra na Santiago Bernabeuu, dok bi za uzvrat na Etihadu trebao biti sto posto oporavljen.