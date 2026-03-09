Naši Portali
PREMIER LIGA

Osvajač Zlatne lopte žestoko udaren po džepu zbog komentara o sucu

Premier League - Manchester City v Nottingham Forest
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 19:51

Rodri je bio ljut nakon što je gol Dominica Solankea priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marca Guehija u nogu

Veznjak Manchester Cityja Rodri kažnjen je u ponedjeljak s 80.000 funti zbog komentara o sucu nakon utakmice engleske Premier lige protiv Tottenhama.

Rodri je optužio suca Roberta Jonesa da "nije neutralan" nakon remija Cityja s Tottenhamom 2-2 1. veljače. Nogometni savez (FA) priopćio je da je Rodri priznao optužbu za nedolično ponašanje tijekom intervjua nakon utakmice, nakon što je dao komentare koji su implicirali pristranost i dovodili u pitanje integritet suca.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Rodri je bio ljut nakon što je gol Dominica Solankea priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marca Guehija u nogu.

"Znam da smo toliko toga pobijedili i ljudi ne žele da pobijedimo, ali sudac mora biti neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kad završi, ostanete frustrirani", rekao je tada Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024.
