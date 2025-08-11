Naši Portali
VIDEO Dinamo je učinio nešto dosad nezabilježeno, ali Boban je na to bio primoran

Autori: Robert Junaci, Karlo Ledinski
11.08.2025.
u 16:37

Po prikazanom u prva dva kola, favorit za naslov bit će Dinamo, pogotovo zato što ima najširi kadar, zaključio je novinar VL-a Robert Junaci

U današnjem Večernjakovom sportskom podcastu "VL Stativa" tema je bila hrvatska nogometna liga, odnosno start nove sezone. Novinari Večernjeg lista Karlo Ledinski i Robert Junaci prokomentirali su igru hrvatskih prvoligaša u prva dva kola, poteze Zvonimira Bobana i Goran Vučevića, ali i probleme koje ima hrvatski klupski nogomet.

Robert Junaci dugogodišnji je kroničar Dinama, pa je prvo prokomentirao igru plavih.

- Dinamo je učinio nešto dosad nezabilježeno, doveo je čak 16 igrača, a otpustio 21. Bio je to riskantan potez, ali jedini moguć. Zadnjih godina se nije postupno osvježavala momčad, pa je sada Zvonimiru Bobanu pripalo da napravi veliki rez. I napravio ga je, kako se zasad čini, vrlo uspješno. No, sigurno da će u početku biti problema i nekih kikseva, to je normalno kada je momčad potpuno nova - rekao je Junaci, pa dodao:

- Prva dva kola pokazala su da Dinamo ima puno bržu momčad, igrače koji su gladni trofeja i uspjeha. Mislim da je Dinamo dobro odabrao s Marijom Kovačevićem, on je trener napadačke i atraktivne nogometne filozofije kakvu Dinamo treba uvijek gajiti.

Hajduk i Dinamo jedini su u prva dva kola osvojili po šest bodova, jesu li ta dva kluba najveći favoriti za naslov?

- Po meni najveći je favorit Dinamo, jer ima najširi kadar, a velika je prednost i to što u europsku sezonu kreće tek krajem rujna, kada će Rijeka i Hajduk iza sebe već imati vjerojatno po šest europskih utakmica. Hajduk se značajno pojačao s Ivušićem, Karačićem, Pajazitijem i Rebićem, no kadar je po meni ipak prekratak za borbu na dva fronta, europskom i domaćem. Rijeku također ne treba otpisat, naučila nas je to i prošla sezona - smatra Junaci.

Rijeka je ispala od Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a sada i izgubila prvu utakmicu protiv irskog Shelbournea.

- To je nažalost realnost klupskog nogometa. Izuzev Dinama, svi ostali klubovi naučili su nas da ispadaju od nekih, na papiru slabijih nogometnih zemalja od Hrvatske. Ipak, nadam se da će se to promijeniti, da ćemo prvi put u povijesti imati istodobno tri kluba u skupinama europskog natjecanja. Dinamo je to mjesto već izborio, sad navijamo za Rijeku i Hajduk.

Kakav su posao odradili Zvonimir Boban u Dinamu i Goran Vučević u Hajduku?

- Po meni odličan, takvi ljudi trebaju hrvatskom nogometu, uz njih će napredovati naša oba najveća kluba. To su dokazani sportski funkcioneri, Dinamo i Hajduk mogu biti sretni što ih imaju - zaključio je Junaci.

Cijeli podcast pogledajte na platformama Večernjeg lista.

Ključne riječi
Dinamo domaći nogomet HNL

Komentara 2

Pogledaj Sve
BS
Branko_S
18:29 11.08.2025.

Uglavnom se novinarski komentari ponavljaju, s ključnim riječima: "Boban, hrabro, odlučno, moralo se, igra je već sad drukčija" (još od glamurouznih pobjeda u pripremama). Za svaki slučaj, na kraju tih panegirika uvijek dolazi: "Nije sve idealno i bit će posrtaja jer za uigravanje uz toliko promjena treba vremena". Zanima me, u sklopu tog mudrovanja, koliko sportski novinari misle da Dinamo može financijski izdržati s ovolikim broje igrača, vjerojatno na ne baš malim ugovorima. Nažalost, već sljedeće sezone zbrajat će se financijski rezultat koji neće moći zakrpati ni osvajanje HNL-a ni dobri rezultati u Europskoj ligi. Prodaja vlastitih igrača mogla bi sličiti poslu s transferom Vrbančića. Nekoliko talentiranih juniora nema gotovo nikakve šanse da vidi prvu momčad, pitanje je koliko će imati strpljenja čekati.

EJ
ejStef
18:06 11.08.2025.

Ovo što je napravio Dinamo je čista kocka, reklo bi se, stavili su sve na crveno. Mislim da se nije trebalo tjerati Petkovića i Pjacu, trebalo ih se probati zadržati. No vidimo da igrači koji su ostali, koje nije doveo Boban, ne kotiraju dobro, tako da tu očito ima i drugih problema... Što se tiče trenera, do sada nismo vidjeli ništa novoga, nema tu neke pretjerane taktike, stalno isto, to možda prođe u HNL-u, no u Europi će to biti ozbiljan minus. U Europi je bitno analizirati protivnika i složiti igru da se može parirati i jačem itd. To tek trebamo vidjeti da li je Kovačević sposoban za tako nešto, nadajmo se da je... Dinamo danas nema niti jednog vrhunskog igrača, koji može promijeniti ritam, odlučiti utakmicu ili bar zadržati loptu i smiriti protivnika. Nema niti nekog koji može organizirati napad, napraviti kvalitetno proigravanje i sl... Možda se neki od postojećih uspije razviti, no za sada imamo samo potencijal... Jako puno je to pitanja i trebat će pričekati bar mjesec ili dva da vidimo kako se sve razvija.

