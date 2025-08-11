VIDEO Dinamo je učinio nešto dosad nezabilježeno, ali Boban je na to bio primoran

U današnjem Večernjakovom sportskom podcastu "VL Stativa" tema je bila hrvatska nogometna liga, odnosno start nove sezone. Novinari Večernjeg lista Karlo Ledinski i Robert Junaci prokomentirali su igru hrvatskih prvoligaša u prva dva kola, poteze Zvonimira Bobana i Goran Vučevića, ali i probleme koje ima hrvatski klupski nogomet.

Robert Junaci dugogodišnji je kroničar Dinama, pa je prvo prokomentirao igru plavih.

- Dinamo je učinio nešto dosad nezabilježeno, doveo je čak 16 igrača, a otpustio 21. Bio je to riskantan potez, ali jedini moguć. Zadnjih godina se nije postupno osvježavala momčad, pa je sada Zvonimiru Bobanu pripalo da napravi veliki rez. I napravio ga je, kako se zasad čini, vrlo uspješno. No, sigurno da će u početku biti problema i nekih kikseva, to je normalno kada je momčad potpuno nova - rekao je Junaci, pa dodao:

- Prva dva kola pokazala su da Dinamo ima puno bržu momčad, igrače koji su gladni trofeja i uspjeha. Mislim da je Dinamo dobro odabrao s Marijom Kovačevićem, on je trener napadačke i atraktivne nogometne filozofije kakvu Dinamo treba uvijek gajiti.

Hajduk i Dinamo jedini su u prva dva kola osvojili po šest bodova, jesu li ta dva kluba najveći favoriti za naslov?

- Po meni najveći je favorit Dinamo, jer ima najširi kadar, a velika je prednost i to što u europsku sezonu kreće tek krajem rujna, kada će Rijeka i Hajduk iza sebe već imati vjerojatno po šest europskih utakmica. Hajduk se značajno pojačao s Ivušićem, Karačićem, Pajazitijem i Rebićem, no kadar je po meni ipak prekratak za borbu na dva fronta, europskom i domaćem. Rijeku također ne treba otpisat, naučila nas je to i prošla sezona - smatra Junaci.

Rijeka je ispala od Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a sada i izgubila prvu utakmicu protiv irskog Shelbournea.

- To je nažalost realnost klupskog nogometa. Izuzev Dinama, svi ostali klubovi naučili su nas da ispadaju od nekih, na papiru slabijih nogometnih zemalja od Hrvatske. Ipak, nadam se da će se to promijeniti, da ćemo prvi put u povijesti imati istodobno tri kluba u skupinama europskog natjecanja. Dinamo je to mjesto već izborio, sad navijamo za Rijeku i Hajduk.

Kakav su posao odradili Zvonimir Boban u Dinamu i Goran Vučević u Hajduku?

- Po meni odličan, takvi ljudi trebaju hrvatskom nogometu, uz njih će napredovati naša oba najveća kluba. To su dokazani sportski funkcioneri, Dinamo i Hajduk mogu biti sretni što ih imaju - zaključio je Junaci.

Cijeli podcast pogledajte na platformama Večernjeg lista.