Hajduk dva puta vodio, ali nije mogao do pobjede protiv legendarne njemačke ekipe

Igrači splitskog Hajduka danas su u Fürstenfeldu odigrali drugu pripremnu utakmicu u kojoj su se susreli s Hamburger SV-om. Utakmica s pregršt akcija, golova i mnogo zamjena kako je i uobičajeno u pripremnim susretima, završila je rezultatom 2:2.

Njemački drugoligaš bolje je ušao u utakmicu i imao dvije izgledne prilike u prvih 20-ak minuta. U jednoj su pucali pokraj gola, a u drugoj je greda spasila bijele.

U 25. minuti igra je zaustavljena kako bi se igrači osvježili i primili dodatne savjete trenera. Bijeli su odlično iskoristili pauzu i došli do vodstva u 28. minuti. Emir Sahiti odradio je veliki dio posla, ostavio petom loptu za Filipa Krovinovića koji je stiže u punom trku te pronalazi Marka Livaju na prvoj stativi koji lijepo poentira iz blizine i dovodi Hajduk u vodstvo.

Nekoliko minuta nakon, u 33. minuti HSV dolazi do brzog izjednačenja. Nakon ubačaja s desne strane Glatzel se najbolje snalazi u gužvi u kaznenom prostoru te poravnava rezultat.

Oba trenera prije početka drugog dijela promijenili su gotovo cijele ekipe. Igralo se dinamično, atraktivno i s prilikama na jednoj i drugoj strani terena. U 68. minuti Hajduk je i drugi puta poveo. Biuk je uzeo loptu na sredini i poslao ju u kazneni prostor gdje Ivan Ćubelić odlično utrčava, prima loptu glavom, vara vratara i zabija u prazan gol za povećanje vodstva Hajduka.

Nakon pogotka za 2:1 Bijeli su imali još nekoliko izglednih prilika, međutim HSV preuzima inicijativu u posljednjem dijelu utakmice i pokušava doći do izjednačenja. Prvo Andresen pogađa gredu u 80. minuti, zatim Sentić dva puta odlično brani udarce iz daljine i onda na samom kraju utakmice, u 88. minuti, njemački drugoligaš dolazi do izjednačenja. Heil je prošao po desnoj strani i ubacio do Vuškovića koji glavom prebacuje loptu u sredinu kaznenog prostora i pronalazi Königsdörffera koji postavlja konačan rezultat.

Treću od četiri prijateljske utakmice na austrijskim pripremama, Bijeli će odigrati protiv Genta u petak s početkom u 18.00 sati.