Hajduk danas gostuje kod četvrtoligaša, evo gdje možete gledati utakmicu

Hajduk danas s početkom u 17 sati igra protiv Koprivnice na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici utakmicu šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Koprivnica je član 3. NL Sjever (četvrti rang hrvatskog nogometa) te trenutačno nakon pet odigranih kola zauzimaju prvu poziciju s 12 osvojenih bodova. U posljednjem susretu odigranom u subotu s 2:0 su svladali Polet na domaćem terenu. Vodi ih trener Sergej Milivojević. Od ove sezone potpisali su suradnju sa Slaven Belupom te njihov kadar popunjava niz igrača koji igraju na dvojnoj registraciji.

Hajduk u ovu utakmicu ulazi nakon poraza od Dinama u derbiju odigranom na Poljudu. Bijeli su u toj utakmici poraženi s 2:0, a susret je odigran u subotu. Trener Gonzalo Garcia u Koprivnicu je poveo sve raspoložive prvotimce.

Pobjednik ovog susreta u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa igrat će sa Cibalijom iz Vinkovaca.

Prijenos utakmice je na kanalu MAX Sport 1, a može se gledati i na Hajduk Digital TV-u za koji je potrebno dodatno platiti dva eura mjesečno.

Osijek će danas u 16 sati u istoj fazi natjecanja gostovati kod Uljanika u Puli. Taj susret prenosi MAX Sport 2.