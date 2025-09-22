VIDEO Ibanez u Stativi VL-a: Više mi se sviđa ovaj novi Dinamo, a Hajduk ima problem s Livajom

Današnji gost Večernjakove sportske emisije Stativa BIO je Luis Ibanez. Popularni Lucho bivši je igrač Dinama i beogradske Crvene zvezde, a mnogi navijači ga pamte i cijene zbog svoje borbenosti i energičnosti. Ibanez je nastupao za Sesvete u drugom rangu hrvatskog nogometa, sada će prijeći u Hrvatski dragovoljac, a prije toga je bio član Jaruna. Komentirao je derbi Hajduka i Dinama, zbivanja u HNL-u te Dinamo u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea.

- Sezonu sam započeo u Sesvetama, ali sada odlazim u Hrvatski dragovoljac, znam ljude koji su ušli u klub pa sam sada opet kući u Zagrebu. Ne bih previše pričao o Sesvetama, tamo sam dobio otkaz preko poruke i malo mi je to smiješno. Bolje da ne govorim previše o tome - rekao je Lucho.

- Očekivao sam pobjedu Dinama, iako se u derbiju uvijek igra na nož. Pratim Dinamo i vidio sam da imaju igru od kada je došao Kovačević. Vjerovao sam da će Dinamo pobijediti, bili su puno bolji i kvalitetniji nego Hajduk. Dinamo je možda podcijenio Goricu, a svaki klub daje 200 posto jer znaju da je to jedini način. Mislim da će Dinamo pokazati da su spremni osvojiti dvostruku krunu, sviđa mi se što se vidi da su momčad i da znaju sustav igre, da znaju što igraju - smatra Ibanez.

- Kad čujem navijače u kafiću koji smatraju da Kovačević nije za Dinamo jer je izgubio, ali to nije tako. Potrebno je vrijeme prilagodbe da bi se vidjela ruka trenera. Naravno, nikome nije lagano biti na klupi, ali ako ti radiš sve kako treba, moraš biti spreman da iskoristiš priliku, kao Goda koji se dokazao.

- Hajduk? Nadam se da će biti konkurentan Dinamu jer oni bez konkurencije nisu dobri. Rijeka je bila konstantna i zato su osvojili prvenstvo. Garcia je odličan trener i treba ga pustiti da radi, treba vremena i da pokaže da može nešto napraviti s Hajdukom. Nije lagano tamo, kod njih je problem što nisu dugo osvojili HNL, veliki je pritisak i svi očekuju od Livaje da riješi utakmicu, a to je jako teško - rekao je Ibanez.

- Više mi se sviđa ovaj novi Dinamo, u prijašnjem Dinamu su bili sve igrači koji imaju sjajne karijere, ali drago mi je zbog novog Dinama i igrača koji su se uklopili jako brzo.

Što nam je sve Ibanez rekao možete pogledati u videu na vrhu.