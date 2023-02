Gvardiol poručio Leipzigu kako želi u Premiership. Trener otkrio gdje će igrati iduće sezone

Vrlo je izvjesno kako će Joško Gvardiol od ljeta dobivati brojne ponude europskih velikana, pogotovo nakon izvrsne partije protiv Manchester Citya. Vatreni je za The Times izjavio kako svakako planira napustiti Bundesligu i preseliti u Premier ligu, što jako priželjkuje. Jednom mu je propao transfer u Leeds, a drugi puta u Chelsea, ali uvjeren je kako će treći put biti sretne ruke i potpisati za neki otočki klub.

- Bio sam jako zbunjen. Mjesec dana prije početka prijelaznog roka bio sam na razgovoru kod sportskog direktora. Rekao mi je: 'Joško, nećemo te prodati, trebamo te.' To mi je bilo u redu, nisam imao ništa protiv ostanka u Leipzigu. Međutim, dva dana prije kraja prijelaznog roka nazvao me agent i rekao da je Chelsea poslao ponudu za mene. Naravno da me to jako obradovalo, ali Leipzig je odgovorio da me neće prodati. Nije mi to bilo drago jer sam želio otići u jedan od najvećih klubova i bio sam nesretan takvom odlukom Leipziga, ali morao sam ostati - rekao je za Times naš reprezentativac.

Poslije utakmice oglasio se i njego trener Marco Rose koji je jasno poručio kako će Joško od iduće sezone opet igrati za bundesligaša iz Leipziga.

- Gvardiol ostaje i iduće sezone. Joško mi je rekao da je ovdje sretan. Da, rekao je da želi igrati u Engleskoj, ali ne kada.