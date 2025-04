Gvardiol će biti srce novog Cityja. Pep sprema velike promjene, a Hrvat će mu to omogućiti

Nakon sezone za zaborav, još uvijek aktualni prvak engleske Premier lige Manchester City, sprema velika ulaganja za nadolazeći ljetni prijelazni rok. Pep Guardiola svakako želi izbjeći nastavak nestabilne forme svoje momčadi. Kako je to bilo i do sada, što je više nego razumljivo za njegov stil igre, ne želi imati preširok kadar. Također, očekuju se odlaci pojedinih članova momčadi. "Ne znam što će se dogoditi. Klub radi, ali nećemo imati 45 igrača u sastavu. To je neodrživo, pa ćemo vidjeti. Osim Kevina, svi ostali imaju ugovore i vidjet ćemo kako su i kako se ponašaju", objasnio je Guardiola.

Katalonskom treneru cilj je dovesti igrače koji su dovoljno jaki i izdržljivi da igraju dva puta tjedno bez ozljeda. U ovoj sezoni upravo ih je to mučilo, a osobite su poteškoće imali s igračima koji trebaju držati stabilnu zadnju liniju. Manuel Akanji je nastupio u samo 20 utakmica tijekom aktualne sezone, John Stones u njih 11, a Nathan Ake u deset. Engleski mediji spekuliraju da bi se, od njih trojice, samo Akanji mogao zadržati u Manchesteru.

"Trebat će pronaći rješenje. Ta osoba već bi mogla biti u klubu, a to je Joško Gvardiol. Hrvat je stoper po struci i na toj je poziciji u zadnjim utakmicama izgledao kao da se ugodno osjeća, koliko god da je i dobro svladao poziciju lijevog beka", navodi Manchester Evening News. Također, smatraju da bi ovoga ljeta City mogao krenuti po lijevog beka Juvenstus Andreu Cambiasa. Prepostavlja se da će se cijena kretati između 60 i 70 milijuna eura.

Cambiaso bi mogao odhmah ući u momčadi i igrati svaku utakmicu. S njime i Gvardiolom u prvoj postavi, Guardiola bi osigurao dvije pozicije, stopera i lijevog beka. Na lijevo bi trebao ići 25-godišnji Talijan, dok hrvatskom reprezentativcu predviđaju ostanak na poziciji stopera, na kojoj je izvrsno igrao tijekom protekla tri susreta Premier lige. "S Cambiasom u momčadi, Gvardiol bi mogao postati jedan od središnjih braniča, a istovremeno bi pokrivao poziciju na lijevoj strani, čime bi se osigurala pokrivenost na tom mjestu i omogućilo Abdukodiru Husanovu i Vitoru Reisu da nastave s napretkom", piše Manchester Evening News.