Guardiola napravio odlučujući potez na utakmici pa svima poručio: Ja sam genij!

Manchester City je u derbiju 19. kola Premiershipa svladao Chelsea rezultatom 1:0. Jedini pogodak na utakmici djelo je Riyada Mahreza u 63. minuti na asistenciju Jacka Grealisha. Zanimljivo, Mahrez i Grealish su ušli u igru samo tri minute ranije. Tu odluku donio je trener Pep Guardiola koji se nakon utakmice našalio kako je "genij" kada su ga novinari pitali o tom potezu.

- Ja sam genij. Nakon Evertona su me pitali zašto nisam napravio nijednu promjenu do 81. minute. Razmislio sam o tome i danas sam napravio nekoliko promjena. Mogli smo izgubiti danas, ali sada imamo dobru situaciju i zaostajemo samo pet bodova. Imamo tri boda manje za koja igramo - rekao je Guardiola.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester City - Stamford Bridge, London, Britain - January 5, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola reacts

Manchester je sada čvrsto na drugo mjestu prvenstvene ljestvice te za vodećim Arsenalom zaostaju pet bodova, no trener je zadovoljan.

- Već u studenom su mnogi vjerovali da smo prvaci, a to tako ne ide u Premier ligi. Druge ekipe nemaju taj pritisak jer se u rujnu ne priča da će oni osvojiti ligu, nego da će City osvojiti. Nakon četiri osvojene lige u pet godina nije lako to napraviti još jednom. Zato sam jako zadovoljan dosadašnjim uspjesima - poručio je Gvardiola.