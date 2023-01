VIDEO Perišić sjajno asistirao Kaneu u velikom slavlju Spursa, Forest porazio Saintse u derbiju začelja

Totenham je u malom gradskom derbiju 19. kola Engleske lige u gostima Crystal Palace s 4-0, a Ivan Perišić je bio dodavač za prvi gol. U 48. minuti Harry Kane je zabio nakon dodavanja Perišića, a Kane je zabio za 2-0 u 53. minuti. Doherty (68) i Son Heung-Min (72) dovršili su posao za 10. pobjedu Spursa.

Sjajnu asistenciju Perišića i gol Kanea pogledajte OVDJE.

Perišić je igrao do 86. minute. Tottenham je ovom pobjedom ostao peti s 33 boda,dok je Palace 12. s 22.

Foto: Ian Walton/REUTERS Soccer Football - Premier League - Southampton v Nottingham Forest - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - January 4, 2023 Nottingham Forest's Serge Aurier in action with Southampton's Mohammed Salisu

Ostala tri susreta 19. kola bila su važna u borbi za opstanak. Southampton se nije pomakao s posljednjeg mjesta, a na domaćem je terenu morao priznati premoć izravnom konkurentu za opstanak Nottingham Forestu koji je slavio 1-0 pogotkom Awonijia.Duje Čaleta Car je kod Svetaca ušao u igru u 34. minuti

Leeds United i West Ham remizirali su 2-2, a susret Aston Ville i Wolverhamptona također je završio bez pobjednika, bilo je 1-1.