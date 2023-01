Derbi kola pripao Građanima, City dobio Chelsea i približio se Arsenalu

U velikom derbiju 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na Stamford Bridgeu pobijedio Chelsea sa 1-0 smanjivši zaostatak za vodećim Arsenalom na pet bodova zaostatka. Pogodak odluke zabio je Riyad Mahrez u 63. minuti na asistenciju Jacka Grealisha. Zanimljivo, Mahrez i Grealish su ušli u igru samo tri minute ranije.

Za "Bluese" je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

"Bluesi" su već u prvom poluvremenu morali napraviti dvije promjene zbog ozljeda igrača. U petoj minuti je teren napustio Raheem Sterling, a umjesto njega je ušao Pierre-Emerick Aubameyang, dok je 22. minuti zbog ozljede zamijenjen Christian Pulišić, a ušao je Carney Chukwuemeka.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je domaćin, u 44. minuti je Chukwuemeka pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši stativu. Pet minuta kasnije okvir gola pogodili su i gosti, a glavom je pucao Nathan Ake.

Manchester City's Erling Haaland (centre) battles for the ball with Chelsea's Lewis Hall (left) and Kalidou Koulibaly during the Premier League match at Stamford Bridge, London.

Daleko bolju igru u nastavku "Građani" su okrunili vodstvom u 63. minuti golom Riyada Mahreza na asistenciju Jacka Grealisha.

U završnici susreta Chelsea je mogao izjednačiti, ali je Lewis Hall loše pucao.

City je ovom pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Arsenalom koji je u ovom kolu odigrao 0-0 protiv Newcastle Uniteda.

"Topnici" vode sa 44 boda, City im 39, Newcastle United i Manchester United imaju po 35, a Tottenham je peti sa 33 boda. Chelsea drži skromno 10. mjesto sa 25 bodova.