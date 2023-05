Grealish komentirao Haalanda i otkrio što mu norveška zvijezda kaže nakon svake utakmice

Momčad Manchester Cityja jedna je od najrazigranijih u Premier ligi ove sezone. Pobjedom 3:0 protiv West Hama uspjeli su izboriti prvo mjesto ispred Arsenala, a predstoje im derbiji sa Leedsom u Engleskoj te Real Madridom, 9. svibnja u polufinalu Lige prvaka.

U sastavu Pepa Guardiole vlada pozitivna atmosfera, a sklapaju se i dobra prijateljstva. Primjer takvog su Jack Grealish (27) i Erling Haaland (22) koji je u posljednjoj utakmici postigao 35. gol u sezoni oborio rekord za najviše postignutih pogodaka u jednoj sezoni Premier Lige.

Norveška zvijezda je prava senzacija. Ove sezone je u svim natjecanjima zabio ukupno 51 gol, a Grealish ga opisuje kao najvećeg profesionalca kojeg je ikad vidio.

"Erling Haaland je najbolji profesionalac kojeg sam ikad vidio. Njegov način razmišljanja je nešto što nigdje nećete vidjeti. On radi sve. Odmara i oporavlja se. Ide u teretanu. Ima deset sati treninga dnevno. Tu su i ledene kupke, dijeta... Zato je on to što je. Kunem se da ne bih mogao biti poput njega", rekao je za Daily Mail.

"Veliki smo prijatelji, no nakon utakmice uvijek uperi prst u mene i kaže: 'Nemoj večeras izaći i partijati.' Samo mu kažem da začepi i sjedne u svoju ledenu kupku. Ali to smo mi, dvije različite osobe koje dobro funkcioniraju na svoj način", zaključio je Grealish.

Grealish je ove sezone 45 puta nastupio za Man City. Pritom je upisao pet golova i 11 asistencija. Stasao je u Aston Villi za koju je igrao čak devet godina. Od 2012. do 2021., nakon čega prelazi u Manchester City.