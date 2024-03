Grci se vjerojatno i danas kaju zbog propusta prema zvijezdi Dinama, to bi im se moglo obiti o glavu

Josip Mišić (29) u Dinamo je došao u listopadu 2020. godine iz Sportinga, iz Lisabona je u Zagreb prvo stigao na posudbu, a onda su plavi za dva milijuna eura otkupili njegov ugovor na ljeto 2021. godine. I napravili su plavi sjajan posao, Mišić je odigrao već 159 utakmica za plave, sjajno je držao konce igre.

Plavi zapravo trebaju zahvaliti PAOK-u, klubu s kojim igraju večeras u osmini finala Konferencijske lige. Naime, Mišić je prvo iz Sportinga, u kojem se nije naigrao, otišao u PAOK na posudbu i tamo je igrao odlično. Navijači su ga proglasili za najboljeg igrača sezone u kojoj je PAOK osvojio drugo mjesto te je izabran u najbolju PAOK-ovu momčad desetljeća.

Želio je PAOK otkupiti Mišića od Sportinga, no onda se sve izjalovilo, prvo su stigli problemi s koronom, a Mišić je i obolio. Imao je tumor testisa, u Maksimiru su ga željeli bez obzira na to, na kraju su se dogovorili s portugalskim klubom o otkupu. Mišić je Portugalcima rekao da želi u Dinamo, znali su to u Sportingu i na kraju su pristali pustiti ga.

Nije Mišić odmah bio spreman za igru zbog liječenja i terapija, čekali su u Maksimiru da do kraja ozdravi i dočekali ga na travnjaku. Bilo bi lijepo kad bi Mišić već danas u Maksimiru pokazao još jednom PAOK-u da je pogriješio što ga nije otkupio za ta dva milijuna eura.

Nije to bilo ni korektno prema Josipu Mišiću s obzirom na to kako je dobro igrao u tom klubu, koliko su ga voljeli navijači. Za PAOK je odigrao 42 utakmice, postigao je sedam pogodaka uz 11 asistencija. U Dinamu je manje učinkovit kad je riječ o pogocima i asistencijama jer igra povučenije, ali njegov je doprinos plavima golem. Nadajmo se da će i večeras biti tako dobar i s plavima PAOK-u pokazati što su propustili kad ga nisu ostavili u Solunu.