Jakirović radi promjenu u posljednji trenutak? Evo kako će izgledati Dinamov sastav protiv Grka

Pred nogometašima Dinama jedna je od najvažnijih utakmica sezone. Iako se vrlo vjerojatno ništa neće riješiti već večeras, prvi dvoboj osmine finala Konferencijske lige protiv grčkog PAOK-a mogao bi bitno utjecati na ostatak Dinamove sezone. Nije nimalo nevažno kako će momčad Sergeja Jakirovića odigrati večeras nakon onih 1:1 za vikend u Osijeku. Plavi su na uvodu u novo europsko proljeće prošli renomirani španjolski Betis, a sada ih čeka grčka drama u dva čina. Pobjednik ide u četvrtfinale Konferencijske lige.

Imaju u plavom kolektivu mnogo zdravstvenih problema. Iako, velika većina ozlijeđenih igrača te svoje probleme vuče već neko vrijeme. Znamo da već dugo nema Stojkovića i Kačavende, Moharramija, Emrelija, Bulata, Ogiware, Perića, novog pojačanja Marka Roga... Neće biti ni trojca koji nije prijavljen za Europu, a to su Pierre-Gabriel, odnosno Fran Brodić, junak derbija protiv Rijeke. Nije prijavljen niti Arijan Ademi koji je u srijedu navečer trenirao odvojeno od ostatka momčadi.

Što to znači za Dinamov sastav? Kako doznajemo, Sergej Jakirović na teren će poslati istih startnih 11 kao i u maksimirskim duelima s Betisom i Rijekom. Osim što bi u posljednji trenutak mogao napraviti jednu, potencijalno dvije promjene. Jedina trenerova dilema je - koga staviti na poziciju desnog krila. Hoće li to biti Takuro Kaneko ili pak Dario Špikić? Također, do zadnjeg trena čekat će se razvoj situacije s francuskim stoperom Maximeom Bernauerom. Ako ne bude mogao zbog lakše ozljede, na njegovo će mjesto uskočiti mladi Moreno Živković.

Dakle, Dinamovih 11 za prvi sraz s PAOK-om trebalo bi izgledati ovako: Nevistić - Ristovski, Theophile, Bernauer/Živković, Perković - Mišić, Sučić - Špikić/Kaneko, Baturina, Hoxha - Petković.

A u našoj anketi pitamo vas - što mislite kako će završiti večerašnji okršaj Dinama i PAOK-a?