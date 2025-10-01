Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS U NAPULJU

Gradske ulice postale su ratna zona! Sukob huligana zgrozio je sve, pogledajte nemile scene

screenshot X
Autor
Željko Janković
01.10.2025.
u 21:53

Video snimka snimljena s obližnjeg balkona prikazuje huliganski obračun stolicama, palicama, bocama i lancima ispred lokalnog bara

Nogometne strasti su proključale u Napulju dok su se huligani Napolija i Sportinga CP potukli prije njihovog susreta u Ligi prvaka na stadionu Diego Maradona. Video snimka snimljena s obližnjeg balkona prikazuje huliganski obračun stolicama, palicama, bocama i lancima ispred lokalnog bara. Predmeti su letjeli dok su prolaznici tražili zaklon, a neki su huligani čak nosili i kacige, što sugerira da je sukob možda bio planiran.

Nasilni sukob trajao je nekoliko minuta, a jedna skupina huligana na kraju je potrčala niz ulicu dok su se drugi povukli u suprotnom smjeru. Mještani i slučajni promatrači bili su zapanjeni intenzitetom tučnjave.

Kaotične scene huliganskog nasilja bile su samo još jedan ružni detalj uoči ove utakmice. Portugalski prvaci već su se suočili s odgođenim letom iz Lisabona zbog problema sa zrakoplovom i prometa, što je značilo da su sletjeli u Napulj kasno, u 23 sata. Konferencija za novinare menadžera Ruija Borgesa prije utakmice otkazana je, a igrači su se mučili s pravim odmorom - što je pogoršalo to što su navijači Napolija preko noći organizirali vatromet ispred njihovog hotela.

Ključne riječi
Napoli Sporting napulj Huligani

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još