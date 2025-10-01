Gradske ulice postale su ratna zona! Sukob huligana zgrozio je sve, pogledajte nemile scene

Nogometne strasti su proključale u Napulju dok su se huligani Napolija i Sportinga CP potukli prije njihovog susreta u Ligi prvaka na stadionu Diego Maradona. Video snimka snimljena s obližnjeg balkona prikazuje huliganski obračun stolicama, palicama, bocama i lancima ispred lokalnog bara. Predmeti su letjeli dok su prolaznici tražili zaklon, a neki su huligani čak nosili i kacige, što sugerira da je sukob možda bio planiran.

Nasilni sukob trajao je nekoliko minuta, a jedna skupina huligana na kraju je potrčala niz ulicu dok su se drugi povukli u suprotnom smjeru. Mještani i slučajni promatrači bili su zapanjeni intenzitetom tučnjave.

Kaotične scene huliganskog nasilja bile su samo još jedan ružni detalj uoči ove utakmice. Portugalski prvaci već su se suočili s odgođenim letom iz Lisabona zbog problema sa zrakoplovom i prometa, što je značilo da su sletjeli u Napulj kasno, u 23 sata. Konferencija za novinare menadžera Ruija Borgesa prije utakmice otkazana je, a igrači su se mučili s pravim odmorom - što je pogoršalo to što su navijači Napolija preko noći organizirali vatromet ispred njihovog hotela.