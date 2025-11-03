Gradonačelnik Splita za VL: Riješit ćemo probleme Poljuda i Spaladiuma, a želimo i Europske igre

Na prvom izdanju sportske konferencije Sport Innovest, koju su organizirale olimpijke Ivana Brkljačić i Blanka Vlašić, u sklopu jednog panela sudjelovao je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. S njim smo uspjeli i brzinski razgovarati, onako s nogu.

– Split je poseban u sportu. Mislim da smo najsportskiji grad u državi, a može se reći i na svijetu, osobito s obzirom na uvjete u kojima su sportaši trenirali i što su ostvarili. To pokazuje da smo doista grad emocije i dišpeta. Očekujem da će Split doživjeti velik iskorak kad je riječ o sportskoj infrastrukturi, kako što se tiče nogometnog stadiona na Poljudu tako i Gripa, a i Spaladium Arena nam je jako bitna i mislim da smo blizu rješavanja problema koji je prisutan. Isto tako je i s Parkom mladeži. S tog stadiona je potekla Blanka Vlašić i zaslužuje novi iskorak. Europske sveučilišne igre su ispred nas i to je prilika koju ćemo sigurno iskoristiti. Vlada RH i resorno ministarstvo kontinuirano raspisuju natječaje, a mi se redovito javljamo.

Ukinut ćemo članarine

Najavio je Šuta nešto jako zanimljivo kada su posrijedi veliki hrvatski gradovi.

– Ono što mi je velika želja jest da se što veći broj mladih ljudi uključi u sport. I ne treba to biti samo vrhunski sport. Zato ćemo sufinanciranjem klupskih članarina, a to ćemo činiti od sljedeće godine, pokazati da nam je stalo do mladih. Od iduće godine oformit ćemo poseban odjel za sport i politiku mladih. Mislim da je jedno s drugim jako povezano, a i sport u Splitu je u službi turizma i to je naša prednost.

Hajduk je u Splitu uvijek nešto posebno, no svi ostali klubovi imaju dosta teškoća. Kako to vidi čelni čovjek grada?

– Mislim da se u nekom dijelu kriteriji moraju promijeniti i na tome se radi. Nisu to do sada bila neka velika financijska izdvajanja. Kada se usporedimo sa Zagrebom, ipak je proračun dosta manji i imamo u planu povećati izdvajanja za sport, da time pokažemo da je Gradu stalo do sporta.

Ovih je dana Taekwondo klub Marjan, svojevrsna tvornica medalja, proglašen dobitnikom godišnje Državne nagrade za sport Franjo Bučar. Koliko taj klub može biti uzor svim ostalim klubovima u olimpijskim sportovima?

– Velik uzor. I meni je gospodin Tomas u svom radu jedan od uzora. Imenovao sam ga svojim osobnim savjetnikom za sport u Gradu Splitu i tim sam činom pokazao što mislim o njemu i klubu koji vodi. U kontaktu smo koliko stignemo. Njegov doprinos sportu u Splitu i hrvatskom sportu puno govori o njemu.

Šuška se da je Split, dolaskom nove vlasti, spreman kandidirati se ponovo za Europske igre. Iste one od kojih se pomalo zagonetno odustalo kada je praktično sve bilo servirano (zahvaljujući predsjedniku HOO-a Mateši). A to se nije dogodilo zbog određene inertnosti prethodne gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Puljkom.

– Sve što nam donosi poboljšanje sportske infrastrukture i nova ulaganja, ja sam za to. Postoje određeni razgovori o tome. Ako je nešto za dobrobit Splita, ja sam na raspolaganju. Europske igre su nešto što je dobro za Split i što bi se u budućnosti trebalo dogoditi. A to što je bilo u prošlosti, ostavio bih sa strane.

Hajduk i KK Split su brendovi

Budući da su Splićani prilično emotivni ljudi, osobito kada je posrijedi Hajduk, koliko je ta emocija katkad uteg, a koliko vjetar u leđa kada je riječ o sportskim projektima u gradu?

– Mislim da je više vjetar u leđa. Bez emocije nemate ni uspjeh, ni motivaciju. To je ono što Split čini drukčijim.

Ne čini li se gradonačelniku da bi Hajduk ove sezone mogao postići ono što njegovi navijači od njega očekuju već 20 godina?

– Za sada su rezultati odlični i samo bih poželio da tako ostane do kraja sezone. Odem na dosta utakmica, a na gostovanje ne idem. Koji put odem i na Gripe, na utakmice KK Split, koji je važan za imidž grada i taj klub također ima moju punu podršku. Već smo odlučili o nekim stvarima kojim će smjerom klub ići pa imamo i određene promjene u Nadzornom odboru. Uskoro će se vidjeti tko su ti ljudi, koji su već i bili, i koji će dati doprinos vraćanju ugleda toga kluba. KK Split ima bogatu povijest i tradiciju, i on je, poput Hajduka, također splitski brend. Inače, meni je drag i tenis jer sam ga kao dijete dugo trenirao, a sada igram i padel.