SP, stolni tenis

Hrvatske stolnotenisačice poražene od Italije, stolnotenisači ostvarili i treću pobjedu

Stolni tenis, WTT - Zagreb 2022, 1/4 finale, Arapović/Jeger - Shan/Winter
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 23:30

Reprezentacija Italije je tako osigurala izravan plasman među 32 najbolje ekipe svijeta, a Hrvatska će im se pridružiti, ako u posljednjem dvoboju u skupini u petak pobijedi reprezentaciju Turske.

Hrvatska ženska stolnoteniska reprezentacija poražena je od Italije s 3-0 u drugom susretu grupne faze na Svjetskom prvenstvu u Londonu.

Gaia Monfardini je u tri seta (11-9, 11-9, 11-9) bila bolja od Ivane Malobabić. U drugom meču je Hana Arapović bila na pragu petog seta, propustivši kod 10-9 set-loptu, nakon čega je spasila još pet meč-lopti, ali je do preokreta nije došla pa je Giorgia Piccolin slavila s 3-1 (11-8, 3-11, 11-7, 17-15).

Lea Rakovac je protiv Nicole Arlije ušla u peti set, nakon što je izgubila prva dva, kod 10-7 je imala i tri meč-lopte, ali je Talijanka osvojila pet poena zaredom te preokretom donijela ukupnu pobjedu svojoj reprezentaciji. Arlia je slavila s 3-2 (11-9, 11-8, 7-11, 3-11, 12-10).

Reprezentacija Italije je tako osigurala izravan plasman među 32 najbolje ekipe svijeta, a Hrvatska će im se pridružiti, ako u posljednjem dvoboju u skupini u petak pobijedi reprezentaciju Turske.

Hrvatski stolnotenisači ostvarili i treću pobjedu

Hrvatski stolnotenisači ostvarili su i treću pobjedu u skupini na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu.

Nakon slavlja protiv Luksemburg (3-1) i Srbija (3-0), te plasmana u daljne natjecanje, hrvatska reprezentacija nadigrala je i Katar s uvjerljivih 3-0 i osvojila skupinu uz samo jedan izgubljeni meč. Hrvatska je u skupinu ušla kao favorit, a tu je ulogu potvrdila dominantnim nastupima u sva tri susreta.

Dvoboj protiv Katara bio je ujedno i najmanje zahtjevan u skupini, s obzirom na to da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta već ranije bio osiguran, kao i prvo mjesto u skupini. Hrvatsku sada očekuje ždrijeb osmine finala te nastavak natjecanja među najboljim reprezentacijama svijeta.

Hrvatske stolnotenisačice poražene su u drugom susretu skupine na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a bolja je bila Italija (3-0)
Hrvatska Stolni tenis

