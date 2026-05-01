Tko je Vedran Pavlek? Bog hrvatskog skijanja bježao je tjednima od hrvatskog pravosuđa

Nakon višetjedne međunarodne potrage, Vedran Pavlek, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza i nekadašnji alfa i omega hrvatskog skijanja, uhićen je u Kazahstanu. Njegovo uhićenje uslijedilo je nakon što je za njim raspisana međunarodna tjeralica zbog istrage USKOK-a koji ga sumnjiči da je s još petero suradnika sudjelovao u izvlačenju 30 milijuna eura iz Saveza. Pavlekov bijeg, koji je započeo sredinom ožujka nakon što je podnio ostavku i napustio Hrvatsku netom prije uhićenja njegovih suradnika, tako je okončan u dalekoj središnjoj Aziji, a sada mu prijeti izručenje i suočavanje s teškim optužbama.

Pavlekov put u bijegu bio je dramatičan i obavijen velom tajne. Nakon odlaska iz Hrvatske, prvo utočište pronašao je u Turskoj. Prema neslužbenim informacijama, ondje mu je policija u jednom hotelu oduzela mobitel i dio dokumentacije, no ostaje nejasno zašto nije i uhićen unatoč tjeralici. Odvjetnici s iskustvom u postupcima izručenja isticali su kako je takva situacija krajnje neuobičajena. Iskoristivši taj propust, Pavlek je napustio Tursku i, kako se saznalo, pobjegao u Kazahstan, gdje se skrivao sve do uhićenja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tjednima je bio škrt na riječima, tek potvrđujući da su "aktivnosti u tijeku na međunarodnoj razini".

Prije nego što je postao bjegunac, Vedran Pavlek bio je sinonim za uspjeh hrvatskog skijanja. I sam bivši skijaš i trostruki olimpijac, nakon karijere je preuzeo upravljačke konce u Savezu i postao ključna figura u eri najvećih uspjeha Janice i Ivice Kostelića. Smatra ga se čovjekom koji je stvorio sustav koji je pratio njihove trijumfe, ali i idejnim tvorcem Snježne kraljice, utrke Svjetskog kupa na Sljemenu, koja je godinama bila zaštitni znak Zagreba. U skijaškim krugovima bio je poznat kao apsolutni vladar koji je kontrolirao sve, od financija do postavljanja staza.

Istraga USKOK-a otkrila je, međutim, mračnu stranu te glamurozne priče. Sumnja se da su se godinama, preko fiktivnih ugovora i offshore tvrtki, izvlačila golema sredstva iz Saveza koja su navodno korištena za osobni luksuz, poput gradnje vile na Ibizi. Cijeli je sustav, čini se, funkcionirao bez adekvatnog nadzora, što potvrđuje i podatak da Državni ured za reviziju u posljednjih deset godina nije proveo reviziju poslovanja Hrvatskog skijaškog saveza.

Nakon Pavlekova uhićenja, Ministarstvo pravosuđa odmah je pokrenulo postupak izručenja. "Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, g. Pavlek bude izručen RH u najkraćem roku", potvrdio je ministar Damir Habijan. Ipak, budući da Kazahstan nije članica Europske unije, proces bi se mogao odužiti. Pravni stručnjaci upozoravaju da trajanje postupka ovisi o tamošnjim zakonima, ali i o pravnim lijekovima koje osumnjičenik odluči iskoristiti kako bi odgodio povratak u Hrvatsku i suočavanje s pravosuđem.