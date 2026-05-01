Tko je Vedran Pavlek? Bog hrvatskog skijanja bježao je tjednima od hrvatskog pravosuđa

Zagreb: Druga vožnja ženskog slaloma Snow Queen Trophy 2019.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
01.05.2026.
u 09:29

Dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon višetjednog bijega od hrvatskog pravosuđa. USKOK ga sumnjiči da je bio na čelu zločinačkog udruženja koje je iz Saveza izvuklo oko 30 milijuna eura

Nakon višetjedne međunarodne potrage, Vedran Pavlek, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza i nekadašnji alfa i omega hrvatskog skijanja, uhićen je u Kazahstanu. Njegovo uhićenje uslijedilo je nakon što je za njim raspisana međunarodna tjeralica zbog istrage USKOK-a koji ga sumnjiči da je s još petero suradnika sudjelovao u izvlačenju 30 milijuna eura iz Saveza. Pavlekov bijeg, koji je započeo sredinom ožujka nakon što je podnio ostavku i napustio Hrvatsku netom prije uhićenja njegovih suradnika, tako je okončan u dalekoj središnjoj Aziji, a sada mu prijeti izručenje i suočavanje s teškim optužbama.

Pavlekov put u bijegu bio je dramatičan i obavijen velom tajne. Nakon odlaska iz Hrvatske, prvo utočište pronašao je u Turskoj. Prema neslužbenim informacijama, ondje mu je policija u jednom hotelu oduzela mobitel i dio dokumentacije, no ostaje nejasno zašto nije i uhićen unatoč tjeralici. Odvjetnici s iskustvom u postupcima izručenja isticali su kako je takva situacija krajnje neuobičajena. Iskoristivši taj propust, Pavlek je napustio Tursku i, kako se saznalo, pobjegao u Kazahstan, gdje se skrivao sve do uhićenja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tjednima je bio škrt na riječima, tek potvrđujući da su "aktivnosti u tijeku na međunarodnoj razini".

Prije nego što je postao bjegunac, Vedran Pavlek bio je sinonim za uspjeh hrvatskog skijanja. I sam bivši skijaš i trostruki olimpijac, nakon karijere je preuzeo upravljačke konce u Savezu i postao ključna figura u eri najvećih uspjeha Janice i Ivice Kostelića. Smatra ga se čovjekom koji je stvorio sustav koji je pratio njihove trijumfe, ali i idejnim tvorcem Snježne kraljice, utrke Svjetskog kupa na Sljemenu, koja je godinama bila zaštitni znak Zagreba. U skijaškim krugovima bio je poznat kao apsolutni vladar koji je kontrolirao sve, od financija do postavljanja staza.

Istraga USKOK-a otkrila je, međutim, mračnu stranu te glamurozne priče. Sumnja se da su se godinama, preko fiktivnih ugovora i offshore tvrtki, izvlačila golema sredstva iz Saveza koja su navodno korištena za osobni luksuz, poput gradnje vile na Ibizi. Cijeli je sustav, čini se, funkcionirao bez adekvatnog nadzora, što potvrđuje i podatak da Državni ured za reviziju u posljednjih deset godina nije proveo reviziju poslovanja Hrvatskog skijaškog saveza.

Nakon Pavlekova uhićenja, Ministarstvo pravosuđa odmah je pokrenulo postupak izručenja. "Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, g. Pavlek bude izručen RH u najkraćem roku", potvrdio je ministar Damir Habijan. Ipak, budući da Kazahstan nije članica Europske unije, proces bi se mogao odužiti. Pravni stručnjaci upozoravaju da trajanje postupka ovisi o tamošnjim zakonima, ali i o pravnim lijekovima koje osumnjičenik odluči iskoristiti kako bi odgodio povratak u Hrvatsku i suočavanje s pravosuđem.
