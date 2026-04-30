Mali sportaši, velika srca: Čakovec disao za Erste Plavu ligu i nove atletske nade

U Čakovcu je održano kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, u organizaciji Atletskog kluba Međimurje Čakovec. Na natjecanju su sudjelovali učenici osnovnih škola iz Čakovca i okolice, a mnogima je ovo bio prvi susret s atletikom i sportom. Djeca su se natjecala, ali i međusobno bodrila, što je jedna od ključnih vrijednosti Lige.

Trofej za najbrojniju školu osvojila je Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica, koja je na natjecanje dovela najveći broj učenika.

Nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture Manuela Stričak podijelila je svoje iskustvo rada s djecom:

- Bivša sam atletičarka i trudim se prenijeti djeci ljubav prema atletici i sportu. Važno je motivirati djecu. Veliki utjecaj imamo mi nastavnici i to je naša obveza. Danas su ovdje došli prvenstveno uživati, ali vrlo brzo se kod njih probudi i natjecateljski duh i želja za pobjedom. Neki su bili razočarani jer nisu osvojili medalje, ali i to je dio sporta. Važno je da djecu učimo sudjelovanju i prihvaćanju svih emocija koje sport i život nosi.

Erste Plava liga namijenjena je djeci od 1. do 6. razreda osnovne škole, bez obzira na to bave li se već sportom ili tek žele isprobati nešto novo. Upravo u tome leži njezina posebnost, omogućiti svakom djetetu sudjelovanje u poticajnom i sigurnom okruženju koje razvija samopouzdanje, prijateljstvo i pozitivan odnos prema sportu.

Kroz različite atletske discipline djeca imaju priliku otkriti vlastite sposobnosti i doživjeti sport na način prilagođen njihovoj dobi.Od svog pokretanja, Erste Plava liga okupila je oko 50.000 djece, a mnogima je upravo ovo natjecanje bilo prvi korak prema aktivnom bavljenju sportom.

Djeca koja žele nastaviti svoj sportski put mogu se uključiti u treninge putem MVPiz platforme, gdje mogu ostvariti i besplatno probno razdoblje u AK Međimurje Čakovec ili drugim sportovima.

Slijede natjecanja diljem Hrvatske - Vukovar (7. svibnja), Osijek (12. svibnja), Rijeka (13. svibnja), Pula (14. svibnja), Sisak (19. svibnja), Varaždin (20, svibnja), Zagreb (21. svibnja), Split (22. svibnja), Makarska (23. svibnja) i Knin (24. svibnja).Veliko finale održat će se 4. rujna 2026. u Varaždinu, gdje će nastupiti najbolji natjecatelji iz svih gradova.

Prijave za Erste Plavu ligu dostupne su na digitalnoj sportskoj platformi MVPiz, koja je osmišljena kao digitalni most između djece, roditelja i sportskih organizacija da bi se svakom djetetu olakšao put prema aktivnijem životu i uključivanju u sport. Preko MVPiz platforme djeca također mogu ostvariti i pristup besplatnim probnim treninzima u atletici ili drugim sportovima.

Realizaciju projekta omogućuju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade: Erste banka, Erste mirovinski fondovi, Ministarstvo turizma i sporta, Janaf, XIXO napitci te medijski pokrovitelji 24sata.hr i JoomBoos.