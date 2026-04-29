Hrvatske igračice izgubile samo jedan set protiv Argentinki

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice pobjedama su otvorili ekipno Svjetsko prvenstvo u Londonu, opravdavši ulogu favorita u uvodnim susretima. Muška reprezentacija slavila je protiv Luksemburga s 3:1, iako dvoboj nije počeo prema planu. Kojić je u prvom meču poražen od Van Dessela (1:3), no vrlo brzo uslijedio je odgovor. Pucar je izjednačio svladavši njihova najboljeg igrača Mladenovića (3:1), a potom su naši reprezentativci preuzeli potpunu kontrolu. Gaćina je uvjerljivo nadigrao Sahra (3:0), dok je Pucar za kraj potvrdio pobjedu sigurnim nastupom protiv Van Dessela (3:0).

U sljedećem kolu hrvatske stolnotenisače očekuje dvoboj sa Srbijom, dok će grupnu fazu zaključiti susretom protiv Katara dan kasnije. Srbija je u 1. kolu svladala Katar s 3:0. Hrvatska reprezentacija slovi kao favorit skupine, a prvo mjesto izravno vodi među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Uz pobjednike skupina, prolaz će izboriti i šest najboljih drugoplasiranih, dok će dodatnih osam drugoplasiranih igrati doigravanje za preostala četiri mjesta.

Ženska reprezentacija imala je lakši posao na startu natjecanja. Hrvatska je s uvjerljivih 3:0 svladala Argentinu, uz samo jedan izgubljeni set u cijelom susretu. Arapović je otvorila pobjedom protiv Codine (3:1), Rakovac je bila sigurna protiv Arguelles (3:0), a Malobabić je zaključila meč protiv Marcial (3:0). Nakon dana odmora, slijedi zahtjevniji dio natjecanja. Hrvatice će 30. travnja u 11 sati igrati protiv Italije, dok će grupnu fazu zaključiti dvobojem s Turskom 1. svibnja u 13.30 sati. Posebno zanimljiv bit će susret s Italijom, protiv koje su naše igračice slavile na Europskom prvenstvu u Zadru nakon velike borbe u pet mečeva, u dvoboju koji je trajao više od tri sata. Talijanke su u prvom kolu bile uvjerljive protiv Turske (3:0).