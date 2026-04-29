BICIKLIZAM

Pogačar preuzeo vodstvo u Romandiji

29.04.2026.
u 22:30

Tour de Romandie započeo je u utorak kratkim, 3.2 kilometra dugačkim prologom, dok je u srijedu na rasporedu bila 171.2 km dugačka dionica sa startom i ciljem u Martignyju.

Slovenac Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) pobjednik je prve etape biciklističke utrke po Romandiji koja se održava u frankofonskom dijelu Švicarske.

Pogačar je pobijedio s vremenom od tri sata, 56 minuta i 55 sekundi. Drugi je ciljem u vremenu pobjednika prošao Nijemac ​Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), dok je treći bio Francuz ⁠Lenny Martinez (Bahrain Victorious), također s vremenom pobjednika.

U ukupnom poretku vodi Pogačar sa sedam sekundi prednosti ispred Lipowitza, te 16 sekundi ispred Martinez.

U četvrtak je na rasproedu 173 km dugačka dionica od Ruea do Vucherensa. Utrka zavrašava u nedjelju, 3. svibnja.

REZULTATI:
1. Tadej Pogačar (Slo/UAD)    3 h 56:55
2. Florian Lipowitz (Njem/RBH)   
3. Lenny Martinez (Fra/TBV)
4. Jorgen Nordhagen (Nor/TVL)  svi isto vrijeme
5. Albert Philipsen (Dan/LTK)  21...

UKUPNO:
1. Tadej Pogacar (Slo/UAD) 4 h 00:27
2. Florian Lipowitz (Njem/RBH)   + 7
3. Lenny Martinez (Fra/TBV)       16
4. Jørgen Nordhagen (Nor/TVL)     23
5. Albert Philipsen (Dan/LTK)     31...
