Gotovo je, odlazi iz Madrida: Hrvat odbio i Bayern, potpisuje za velikana!

Kao što smo već puno puta napisali, nakon sjajnog rezultata na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, hrvatski nogometaši postali su pravi hit na nogometnom tržištu.

Puno je vatrenih koji će ovoga ljeta napustiti svoj klub i krenuti u nove izazove, a ponuda im nimalo ne nedostaje. Velikani sa svih strana pokušavaju dovesti naše nogometaše u svoje redove.

A čini se da je najbliži tome Šime Vrsaljko, koji bi uskoro mogao napustiti Atletico Madrid. Tako barem tvrdi ugledna Gazzetta, koja često ima prave informacije kad su transferi u pitanju.

Prema njihovu pisanju, Atletico je navodno već prihvatio ponudu milanskog Intera, a šime bi uskoro mogao i potpisati ugovor. Navodi se da je imao i opcije da ode u Bayern ili Napoli, ali da je to odbio te da je baš želio postati Brozovićev i Perišićev suigrač.

Talijanski velikan prvo će ga uzeti na posudbu i za nju platiti oko osam milijuna eura, a zatim će ga sljedeće sezone otkupiti za još 17 milijuna eura.

Talijanski mediji navode da je trener Intera Luciano Spaletti oduševljen zbog ovog transfera jer jako cijeni Vrsaljka. Uz to mu je drago što ne bi trebao imati problema s prilagodbom na ligu jer je u njoj već igrao. Prvo je u sezoni 2013/14. igrao za Genou, da bi naredne dvije sezone branio boje Sassuola.

