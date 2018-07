Svi žele frizuru kao Suba i brkove kao Šime Vrsaljko

- Sve su to zadarska dica koju znam iz škole ili smo se družili u djetinjstvu, a sada dolaze kod mene na frizuru, priča nam barber Ivan Mišković, koji je prošlo ljeto u Zadru otvorio salon Mr.Razor. Ondje uređuje brade i frizure našim poznatim reprezentativcima Šimi Vrsaljku i Danijelu Subašiću. Osim nogometaša, u Ivanov salon dolaze i tenisač Borna Ćorić, borac Goran Reljić i mnogi drugi.

Ivan je radio u New Yorku, pa odlučio otvoriti salon u Zadru, a u frizerstvu ima 14 godina iskustva.

Povratak u Zadar

- Želja za New Yorkom krenula je od malih nogu i traje i dan-danas. Kad sam odlučio da Zadru treba nešto drukčije i originalnije, bilo mi je jasno da ću se vratiti. U New Yorku sam imao priliku živjeti život brijača družeći se s poznatim barberom Enriqueom, koji je radio u jednoj od najboljih brijačnica... Sada je sve to povijest, tu sam i želim napraviti najbolji posao - ispričao nam je.

Među njegovim su poznatim klijentima Šime Vrsaljko, čije je poznate brkove i frizuru uredio baš prije nekoliko dana, Danijel Subašić, Goran Reljić, Borna Ćorić, Kristijan Krajina, Marko Banić i mnogi drugi...

- Sve su to jako jednostavni i dobri momci, s kojima je lako razgovarati o bilo čemu. Drago mi je da smo imali priliku upoznati se i što smo napravili za njih ono što najbolje radimo, a to je ‘barbering’. Veselimo se dolasku mnogih drugih i svima želimo dobrodošlicu. Svakako planiramo razvijati tvrtku i vjerujemo da ćemo u budućnosti moći ponuditi i druge stvari - kaže nam barber.

Najviše mu klijenata dolazi sa zahtjevima za frizurom poput one vratara Danijela Subašića koji je očito postavio neke nove trendove.

Frizura poput Sube

- Svi žele imati frizuru poput njega, a osim toga mnogima se sviđaju brkovi Šime Vrsaljka.

Prije važnih utakmica ili natjecanja među sportašima nema praznovjerja da uvijek moraju imati istu frizuru i bradu, a vole poznate stilove.

- Mislim da nije u pitanju praznovjerje nego navika. Stekao sam njihovo povjerenje, ja im nekada sugeriram promjenu, a ako su raspoloženi onda napravimo nešto drukčije - kaže nam simpatični Mišković.

