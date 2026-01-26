Bundesliga pliva u novcu, nikad nije imala veće prihode

Njemačka nogometna liga (DFL) otkrila je da je 36 klubova Bundeslige i 2. Bundeslige u sezoni 2024/25. ostvarilo ukupni prihod od 6.33 milijarde eura, što je najviše u povijesti.

Podaci, objavljeni u izvješću u ponedjeljak, pokazuju povećanje od 7.9 posto u usporedbi s 5.87 milijardi eura ostvarenih u prethodnoj sezoni.

Osamnaest klubova Bundeslige prvi je put ostvarilo prihod veći od pet milijardi eura. Sa 5.12 milijardi eura, prethodni rekord iz prošle godine nadmašen je za 320.8 milijuna eura, što je povećanje od 6.7 posto.

Porast su ostvarili i klubovi iz druge lige, prošle sezone su prijavili prihode od 1.21 milijardu eura, što je rast od 13.1 posto.

Za klubove u elitnom razredu njemačkog nogomera, najveći udio imali su prihodi od medija i emitiranja, koji su činili 33.24 posto ukupnih prihoda i povećali su se za gotovo 168 milijuna eura. Prihodi od utakmica, koji su činili 11.69 posto ukupnih prihoda momčadi Bundeslige, porasli su za 75.3 milijuna eura. Klubovi su također, imali koristi od blagog povećanja prodaje oglašavanja i robe, a ostvarili su 872.6 milijuna eura prihoda od transfera što je 132.2 milijuna eura manje nego prošle sezone.

Troškovi plaća i dalje dominiraju rashodima i porasli su prošle sezone, ali njemačke momčadi također troše više u drugim područjima.

Javne financije također imaju koristi od ovog rasta. Gotovo 1.7 milijardi eura slilo se u poreze i carine. Tijekom proteklih deset sezona, njemački profesionalni nogomet platio je više od 14 milijardi eura poreza i socijalnih doprinosa. Broj radnih mjesta u industriji također je dosegao novi maksimum. Ukupno 64.122 ljudi bilo je izravno ili neizravno zaposleno u klubovima i njihovim podružnicama. U usporedbi s prethodnom godinom, broj radnih mjesta porastao je za 2.395 ili 3.9 posto.

"Njemački profesionalni nogomet je u boljoj formi nego ikad prije, prema ključnim podacima. To ne znači da nema ništa više za optimizirati. Naprotiv, u nadolazećim godinama morat ćemo nastaviti razvijati područja poput razvoja talenata i internacionalizacije te jačati centralizirani marketing. Ali na trenutnim temeljima, godini Svjetskog prvenstva možemo pristupiti s povjerenjem i optimizmom," kazao je predsjednik DFL-a Hans-Joachim Watzke.