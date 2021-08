Gotovo je! Jakić u Frankfurtu, a sedam milijuna u Dinamovoj blagajni

Dinamov vezni igrač Kristijan Jakić imao je turbulentne dane još od utakmice s Lokomotivom. Ušao je tada u igru u 67. minuti i u tih 25 minuta dobio nezgodan udarac u gležanj. Zbog toga je bio upitan za utakmicu sa Sheriffom, ali i ne samo zbog natečenog gležnja. Naime, Jakić je dobio ponudu Eintrachta iz Frankfurta i silno je želio da ga plavi puste. Stoga je trener Krznar Jakiću zbog inzistiranja na tome da ga klub pusti odredio disciplinske mjere i povukao ga iz sastava.

– Mogu samo reći da je bilo nediscipline, ali nije istina da je odbio trenirati – sve je što je o tom slučaju rekao Damir Krznar.

No, postalo je jasno da će na kraju Dinamo pristati na prodaju. Krznar je pomalo iznenadio što ga je stavio u udarnu postavu za utakmicu s Osijekom, ali Jakić je u toj utakmici igrao možda i najbolje otkako je u Dinamu. Kasno sinoć plavi su se vratili u Zagreb, a Jakić je već danas dopodne sletio u Frankfurt sa svojim menadžerom Andyjem Barom. Na rasporedu je bio liječnički pregled i samo se čekalo potpisivanje ugovora s njemačkim bundesligašem.

Klub je objavio i službeno da je Jakić stigao i nisu krili svoje oduševljenje.

- Kristijan je igrač koji je sjajan u defanzivi veznoga reda, s vrlo dobrim pregledom igre i snagom u duelu. Ima dobro oko i dobro se razvijao proteklih godina. Proces će se nastaviti ovdje kod nas. S njime smo dobili igrača kakvog nismo imali u našoj momčadi - kazao je Krösche.

Dinamo će za svog dosadašnjeg igrača dobiti 7 milijuna eura plus dodatne bonuse koji uključuju Jakićev broj nastupa u dresu novoga kluba, ali i 30% od sljedećeg transfera, javlja 24sata.

Dinamo na toj poziciji neće imati problema, kapetan Ademi sve je bliže povratku na travnjak, u Osijeku je bio na klupi, plavi tu imaju i Bartola Franjića koji je dosad krpao pozicije stopera i lijevog beka, te Josipa Mišića i Marka Bulata.

Nije Jakić jedini koji će napustiti Dinamo, privremeno bi to trebali napraviti Sandro Kulenović i Ivan Nevistić. Ako se do danas u ponoć ne proda Domagoj Livaković, Nevistić bi trebao na posudbu. U Lokomotivu će Sandro Kulenović (možda i Nevistić), on je imao ponude, ali odlučio je ostati u Zagrebu i u Lokomotivi bi trebao imati dobru minutažu, a onda se možda i vratiti u Dinamo. Još je upitno što će biti s Komnenom Andrićem. Najave da bi Emir Dilaver mogao natrag u Dinamo iz Rizespora, ostvaruju se. Od jučer je imao status igrač bez kluba, a danas bi trebao u inamu potpisati ugovor s plavima za koje je igrao od od 2018. do 2020. godine.