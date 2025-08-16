Gorica preoketom svladala Lokomotivu na Maksimiru i došla do vrijednih bodova

Lokomotiva je povela u 13. minuti golom Domagoja Antolića iz jedanaesterca, izjednačio je Jurica Pršir u 52. minuti, a četiri minute kasnije rezultat je okrenuo Iker Pozo. Gorica je pobjedu potvrdila golom Ante Ercega u 85. minuti.

Lokomotiva je bolje otvorila susret i u 13. minuti je stigla do prednosti. Aleks Stojaković je ubacio s desne strane, Davoru Matijašu je ispala lopta koju je pokupio Dušan Vuković, a golman Gorice ga srušio rukom. Sudac Antonio Melnjak je pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač je bio Domagoj Antolić. Gorica je u posljednjih 15 minuta prvog dijela došla do daha zagospodarivši terenom, ali bez konkretne završnice. Imali su gosti čak deset kornera, ali nisu uspjeli kreirati ozbiljniju šansu.

Prvu priliku u nastavku imala je Lokomotiva u 47. minuti. Leovac je ubacio u kazneni prostor, Krivak je spustio loptu glavom prema Stojakoviću, međutim napadač je u sjajnom poziciji loše reagirao. Gorica je uspjela izjednačiti u 52. minuti. Bio je to "šah mat" u tri poteza. Pavičić je dugačkom loptom uposlio Trontelja koji je iz prve uposlio Pršira, a ovaj lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-1. Samo četiri minute kasnije Gorica je okrenula rezultat sjajnim golom Španjolca Poza sa 20 metara. Bio mu je to prvi gol u HNL-u u 29. nastupu.

Konačnih 3-1 postavio je Ante Erceg u 85. minuti. Primio je Erceg loptu na centru, došao do kaznenog prostora, varkom izbacio Jukića i onda vanjskom matirao vratara Posavca. Gorica je ovom pobjedom skočila na četvrto mjesto sa četiri boda, koliko ima i Lokomotiva na petoj poziciji.