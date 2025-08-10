Naši Portali
HAJDUK - GORICA 2-0

UŽIVO Hajduk dobio dva penala protiv Gorice! Bijeli s bijele točke praktički riješili utakmicu

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
10.08.2025. u 22:42
Tekstualni prijenos utakmice Hajduka i Gorice pratite na portalu Večernjeg lista
Hajduk
Benrahou (p. 52'), Šego (p. 62')
2-0
Gorica
HNL - 2. kolo, 21.00, Poljud, Split

78' - Liječnička pomoć je ukazana Matijašu nakon sudara s Pukštasom. Na kraju se pridigao i može nastaviti utakmicu.

Zamjena
(Zamjena)

72' - Durdov i Skoko igraju mjesto Benrahoua i Bambe.

Zamjena
(Zamjena)

68' - Kod Gorice Gashi i Fiolić mijenjaju Čuića i Pozu. Karačić je kod domaćina zamijenio Pajazitija.

66' - Atraktivan pokušaj Krovinovića s 20-ak metara, ali pogađa vratnicu. Matijaš je išao prema lopti, ali udarac je bio vrlo jak.

Gol
(Gol)

62' - Šego realizirao drugi penal i praktički osigurao pobjedu.

Penal
(Penal)

60' - Prilikom kornera lopta se dobila do Mlačića. Leš ga je naizgled udario nogom, a ovaj je legao. Sudac pokazuje na bijelu točku.

Zamjena
(Zamjena)

53' - Josić je ušao umjesto Pavičića kod Gorice.

Gol
(Gol)

52' - Benrahou zabija za 1-0 Hajduka.

Penal
(Penal)

50' - Duraković je nagazio pred golom Bambu. Sudac je gledao VAR snimku, do igraču Gorice crveni karton, a Hajduku penal.

47' - Hajduk otvara priliku pokušajem Pukštasa glavom nakon ubačaja Benrahoua, ali lopta odlazi pokraj gola.

46' - Utakmica se nastavlja. Počelo je drugo poluvrijeme.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

45' + 5 - Gotovo je prvo poluvrijeme.

45' + 4 - Ubačaj u sredinu nije uspio očistiti Matijaš. Lopta je došla Bambi koji daje Pajazitiju, ali udarac ide u blok.

45' + 1 - Ubačaj u peterac ide na Pukštasa, ali ovaj je loptu loše zahvatio i predao ju u ruke Matijašu.

Nadoknada
(Nadoknada)

45' - Četiri minute nadoknade.

45' - Benrahou je gurnuo loptu za Šegu, no Matijaš je prvi na lopti.

Žuti karton
(Žuti karton )

44' - Pozo je dobio žuti karton.

42' - Benrahou je pucao u blok nakon kornera. Došlo je do Krovinovića, ali njegov volej je vrlo neprecizan.

40' - Velika prilika za Šegu, ali bio je u zaleđu. Bamba je dao u sredinu za Benrahoua koji puca u blok. Lopta se odbila do Šege, ali nije se dobro postavio.

36' - Snažan dalekometni udarac Krovinovića. Bio je na toj lopti Matijaš, ali imao je problema. Uhvatio ju je iz drugog pokušaja.

31' - Pršir je ubacio iz slobodnog udarca, ali njegovi suigrači nisu stigli na loptu. Lopta za Ivušića.

29' - Gosti su ukrali loptu, a Čuić je dodao za Kavelja. Ovaj prosljeđuje Prširu, no na kraju udarac odlazi pokraj gola.

25' - Bamba je ponovo pohitao i osvojio 40-ak metara. Ubacio je za Šegu koji glavom spušta pred Pukštasa, ali Matijaš je prvi na toj lopti i hvata je u ruke.

Žuti karton
(Žuti karton )

22' - Pajaziti radi prekršaj i zarađuje prvi žuti na utakmici.

13' - Melnjak je ubacio za Bambu pred gol, ali ovaj puca pokraj gola.

10' - Bamba je sjajno raspoložen. Dao je povratnu za Šegu koji se našao na rubu kaznenog prostora. Sjajno je pucao domaći nogometaš, ali Matijaš još bolje brani.

9' - Čuić puca glavom, a Ivušić nekako brani. Na drugoj strani je  Bamba ušao u kazneni prostor Gorice, ali Matijaš je pravovremeno izašao.

5' - Bamba je pucao iz daljine, ali lopta ide preko gola.

3' - Gorica je odmah zaprijetila. Duraković je dao u sredinu za Čuća, ali ovaj nije dobro nacilja pa lopta ide preko gola.

Početak
(Početak)

1' - Utakmica je počela.

SASTAVI

Hajduk: Ivušić - Sigur, Šarlija, Mlačić, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Benrahou, Šego

Gorica: Matijaš - Duraković, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj, Pršir - Vrzić, Čuić, Pavičić

DOMAĆINI SU FAVORITI

Kladionice Hajduk smatraju favoritom s koeficijentom  1.45 na njihovu pobjedu. Koeficijent na remi je 4.70, dok je Gorica autsajder s koeficijentom 10.00.

OSLABLJEN NAPAD

Marko Livaja i Ante Rebić odrađuju suspenzije i nisu večeras nisu dostupni. Marino Skelin će zbog teške ozlijede izbivati dulje vrijeme. Hajduk je pokazao da može pronaći protivničku mrežu bez kapetana i novopridošlog ofenzivca, no treba vidjeli jesu li sposobni održati konstantu u realizaciji.

GDJE GLEDATI

Televizijski prijenos utakmice Hajduka i Gorice možete pratiti putem prvoga kanala MAXSporta ili platforme Hajduk Digital TV

Komentara 39

Pogledaj Sve
NI
niko63
21:02 10.08.2025.

Koliko penala ili isključenja će večeras biti za Hajduk? Probajte pogoditi.

Avatar JugoiBura
JugoiBura
22:15 10.08.2025.

Suci ubacuju u 8. Brzinu, svaku utakmicu nepostojeci penal a sad i crveni, gadljivo do boli, a jos gadljivije gledat navijače koji slave ovakve krađe

DE
Dex
22:25 10.08.2025.

haha čisto simuliranje Mlačića i hajdukovac odmah na penal .. naravno VAR se nije uključio

