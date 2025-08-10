UŽIVO Hajduk dobio dva penala protiv Gorice! Bijeli s bijele točke praktički riješili utakmicu

DANAS PROTIV GORICE

Mario Carević: Meni je drago što Marko Livaja neće igrati za Hajduk

– U Hajduku se odmah vidi Garcijina filozofija, vidim dobru energiju i igrače koji su nevjerojatno motivirani. Meni je drago što Livaja neće igrati. Drukčija je priprema kad on ne igra, vidjeli smo protiv Dinamo Cityja kako se izvlačio nisko gdje može poslati završno dodavanje.