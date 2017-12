Gledatelji nisu iznevjerili, ponovno puna dvorana na Štefanje

Gledatelji nisu iznevjerili malonogometni turnir Kutija šibica na Štefanje. Dupkom puna dvorana uživala je u nekoliko zaista atraktivnih utakmica.

- Ne sjećam se da je ovako puno gledatelja bilo na Štefanje u posljednjih desetak godina - rekao je Mićo Vujanić, jedan od najboljih strijelaca Kutije.

A da li ste zadovoljni kvalitetom u četvrtfinalu?

- Naravno, I to ne samo kvalitetom seniorskih utakmica, već sam uživao u susretima polufinala veterana i žena - zaključio je Vujanić.

U polufinalu glavnog turnira igrat će lanjski pobjednik, Pizzeria Stari Zagreb-Borongaj lugovi. Fimato sport protiv splitske momčadi Biberon Amarena, dok će u drugom polufinalu igrati MNK Cvjetno Poliklinika Milojević i Big Bang team.

Moglo bi se dogoditi da u četvrtak, 28. prosinca gledamo reprizu lanjskog finala između Pizzerije Stari Zagreb i MNK Cvjetno. No, s tom razlikom što Pizzeria Stari Zagreb ove sezone nastupa s potpuno drugačijom momčadi u odnosu na lani.

Big Bang team je prije dvije godine igrao finale i izgubio od Dobermana. Sada su oni otišli korak dalje dok je Doberman zaustavljen u četvrtfinalu. Marijo Švigir brani za Big Bang team i ako osvoji Kutiju šibica bit će mu to sedmi naslov.

No, nije jedini igrač koji bi mogao do sedme “kutije”. Tome se nada i Matija Capar koji igra za MNK Cvjetno Poliklinika Milojević. Još je jedan igrač do sinoć bio u igri za sedmo slavljena turniru, ali je ispao. Riječ je o Korabu Morinu koji se prvi put ove sezone pojavio u zapisniku, ali nije odigrao ni minute za Doberman. Možda se čuvao za polufinale i finale, ali njegov momčad ispala je od sjajne splitske družine Biberon.

Junak tog susreta uz dvostrukog strijelca Nikole Pavića bio je vratar Franko Bilić koji je obranio desetak teških udaraca. Zanimljivo je da za klupe ove momčadi stoji Mate Lončar kojeg svi više poznaju pod nadimkom Mate biljarista.

U ženskom finalu igrat će dvije trenutno najbolja ženska sastava - MC Plus i Alumnus.

Lani je Alumnus u polufinalu ispao od Osijeka Svi se još sjećaju suza Tihane Nemčić, kapetanice Alumnusa, nakon ispadanja. Sada ih u polufinalu nije bilo. No, u finalu ih čeka vrlo jaki MC Plus predvođen Gabrijelom Gaiser, Anom Dujmović, Ivonom Pejić. Zanimljivo je da su se ova dva sastava lani susrela odmah u prvom kolu i pobijedio je Alumnus nakon sedmeraca.

Rezultati - glavni turnir - četvrtfinale: ASO Ponos Krapina - Big Bang team 5:6 (7m), MNK Cvjetno Poliklinika Milojević - Podstrana 3:1, Pizzeria Stari Zagreb-Borongaj lugovi-Fimato sport - IQ bar&Kerschoffset 3:1, Doberman - Biberon Amarena 1:2; veterani - polufinale: Sofra - IPA Zagreb 2:1, Matan nekretnine Senjak - SC Flegar 4:1; žene - polufinale: Super stars - MNK Alumnus SC Flegar 0:10, Agram - MC Plus-DC Grzela-Fotex Sv. Nedjelja 1:5.