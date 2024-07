Glavna priča u Hajduku nisu Livaja, Gattuso, Rakitić ili Džeko nego jedan 16-godišnjak

Nakon što je Hajduk odradio veći dio svojih priprema za sezonu 2023./2024., glavna priča nisu ni glavni igrač Marko Livaja ni zvučni trener Gennaro Gattuso, a ni potencijalna pojačanja zvijezdama poput Edina Džeke ili Ivana Rakitića. Glavna je priča, odnosno glavni lik, Bruno Durdov, 16-godišnji desni krilni igrač koji će tek u prosincu napuniti 17 godina.

Na pripremama i kod Karoglana

Durdova je Gattuso, nakon prvog dijela priprema u Splitu, pozvao na pripreme u Sloveniju, a ofenzivni mladić tu je priliku višestruko iskoristio. Prvo je u pripremnom susretu protiv Ruha iz Lavova zabio fenomenalan pogodak u 3:1 pobjedi, a potom je zgoditkom u 85. minuti osigurao pobjedu u još jednom pripremnom susretu, i to protiv velikog Fenerbahçea pod palicom legendarnog Josea Mourinha. Iako tijekom priprema treba biti oprezan s dizanjem u stratosferu mladića koji se pokažu u tim prijateljskim ogledima, kod Durdova trenutačno vlada određena aura važnosti u rosteru Gennara Gattusa.

Nisu ovo Durdovu ni prve pripreme sa seniorima Hajduka. Sudjelovao je i na zimskim pripremama kod Mislava Karoglana prije nešto više od pola godine te je također u prijateljskim ogledima zabijao pogotke i pokazao kreativnost, imaginaciju, ali i moć prodornosti i driblinga. Tada nije dobio trajnu priliku u natjecateljskim utakmicama za prvu momčad, upisavši tek desetak minuta u Hajdukovoj pobjedi protiv Varaždina, i to u poodmaklom dijelu sezone, kad je Hajduku sve palo u vodu, a bijele vodio privremeni trener Jure Ivanković. No dobro, na tim pripremama Durdov je tek praktički postao 16-godišnjak i to iskustvo definitivno mu je pomoglo pri ovim pripremama, budući da je već dijelio svlačionicu s Livajom, Uremovićem, Sahitijem, Krovinovićem i ostatkom iskusnijih kolega. Za razliku od prošlih priprema, na kojima je pokazao obećavajuće znakove, na ovima je doslovno bio najbolji pojedinac Hajduka, ne samo zbog pogodaka nego i zbog činjenice da je najčešće kreirao viškove i najčešće stvarao opasnosti za suparnički gol.

Ono što se najviše domaćih ljubitelja nogometa pita jest tko je zapravo Bruno Durdov? Riječ je o Kaštelaninu koji je svoje rano djetinjstvo proveo u Sućurcu, da bi mu se u jednom trenutku obitelj preselila u drugi Kaštel – Lukšić. Kad smo već kod njegove obitelji, nezaobilazno je spomenuti njegova oca Matu Durdova, koji je bio poznat kao briljantna desetka s niželigaških terena u klubovima poput Solina i Trogira. No sin pokazuje još izrazito veći potencijal na desnom krilu, posebice svojom ubojitom ljevicom. I Brunina starija braća Toni i Marino također su igrala nogomet, ali ipak su se posvetila obrazovanju; Toni je diplomirani farmaceut, a Marino studira politologiju i novinarstvo u Zagrebu. Nije onda ni čudo da je i Bruno rano počeo u nogometnim vodama budući da su i otac i dva starija brata barem započeli tim putem, iako nije riječ o nekim velikim imenima.

Svoj put počeo je u najmlađim nogometnim kategorijama GOŠK-a iz Kaštel Gomilice, kluba u kojem su neke od svojih prvih koraka napravila i danas velika imena poput Marija Pašalića i Marka Livaje. Međutim, vrlo je brzo, već u dobi od devet i pol godina, zapao za oko skautima Hajduka te je ubrzo kao veliki mladi talent i otišao put Poljuda. U svakoj je kategoriji impresionirao te nerijetko igrao za starija godišta, a koliko je bio impresivan, možda najbolje pokazuje i prošla sezona kadetskog uzrasta HNL-a, kad je u 17 nastupa postigao 13 pogodaka. U drugoj polusezoni više je igrao za juniore (dva pogotka u 10 nastupa) te upisao i spomenuti nastup za seniore.

Sjajna lijeva noga

Svoj beskrajni potencijal pokazao je i u dresu mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije. Nastupao je za U-15 i U-17 selekciju, a najviše ga se u hrvatskom dresu pamti po nastupima na Europskom prvenstvu do 17 godina u svibnju ove godine. Bio je najraspoloženiji u selekciji Marijana Budimira, a svoj raskoš najviše je pokazao u 1:1 remiju protiv Walesa briljantnim pogotkom direktno iz kornera!

Profilno je riječ o igraču kakvih je danas u najvišoj razini svjetskog nogometa sve manje. Taktički i nije najodgovorniji, ali ga je zato s loptom u nogama i u napadu prava divota gledati. Ima sjajan izbačaj u prvom koraku i odličan osjećaj za dribling, a nakon driblinga nerijetko pokazuje svu kvalitetu koju ima u svojoj sjajnoj lijevoj nozi, što udarcima iz daljine, što preciznim završnicama iz blizine, što centaršutovima, što podvaljenim loptama za suigrače. Ono što je možda i najvažnije kad je riječ o ovom potencijalu, koji će tek za pet mjeseci postati 17-godišnjak, jest činjenica da se zaista ničega i nikoga ne boji. Prema svemu prikazanom, ne bi uopće čudilo da mu Gattuso da pravu priliku na početku sezone te da trajno postane dio kadra prve momčadi Hajduka. Palo bi dosta rekorda.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo