Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Ivan Turudić za RTL

Glavni državni odvjetnik: S Pavlekom smo u kontaktu, u Turskoj je, i ako se ne odazove bit će poduzete neke druge mjere

Dražen Brajdić
26.03.2026.
u 20:17

Hrvatski skijaški savez oštećen je za 29 milijuna, 895 tisuća, 815 eura i 32 centa. A sve to događalo se u posljednjih desetak godina, istaknuo je u RTL-ovu Dnevniku glavni državni odvjetnik

O jednoj od najvećih afera u hrvatskom sportu govorio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. U središnjoj informativnoj emisiji RTL-a, u razgovoru s novinarkom Ivanom Ivandom Rožić, Turudić je potvrdio da je istragom obuhvaćeno šest osoba a iznio je i procjenu za koliko je oštećen Hrvatski skijaški savez.

- Zapamtio sam da je to 29 milijuna, 895 tisuća, 815 eura i 32 centa. A sve to događalo se u posljednjih desetak godina.

Kako je moguće da 10 godina nitko nije primijetio odljev tolikog novca?

- Pitanje je legitimno ali ja nisam adresa. Izvidi su počeli prije godinu dana a ne 31. siječnja kada je jedna osoba obuhvaćena istragom zaustavljena na granici sa 100 i nešto tisuća eura. Sve je počelo puno ranije a veliku ulogu odigrali su porezni USKOK, Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, MUP, Županijsko državno odvjetništvo koje je počelo istragu a kada se ustvrdilo da se radi o zločinačkom udruženju onda je nadležan postao USKOK.

Ustvrdio je glavni državni odvjetnik da se u ovom slučaju radi isključivo o hrvatskim novcima, da su u pitanju sredstva koja su Hrvatskom skijaškom savezu doznačavana preko Hrvatskog olimpijskog odbora koji je pak financiran od strane Vlade.

A na pitanje gdje je prvoosumnjičeni direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, Ivan Turudić je kazao:

- Vedran Pavlek nije u Hrvatskoj. S njim je uspostavljen kontakt.

Je li u Turskoj?

- Da.

Kakvu imate suradnju s Turskom po tom pitanju?

- Sasvim dobra, rekao bih više nego dobra. Uzorna.

Hoće li se Pavlek javiti ili će biti u bijegu?

- Mi provjeravamo adresu i po Zakonu o kaznenom postupku bit će pozvan a ako se ne odazove bit će razmotrena upotreba drugih mjera.

Kada ga očekujete u Hrvatskoj?

- Ako želi može doći sutra a ako bude odugovlačio onda to može potrajati neko vrijeme.

Uz Pavleka još jedna osoba nije trenutačno dostupna hrvatskim vlastima.

- Ta osoba nije u bijegu, tražimo ju, ona nije u Hrvatskoj. To nije hrvatski državljanin.

Je li istragu kompromitiralo to što su neki mediji objavili detalje izvida?

- Najčešće nam štete takve stvari no u ovom konkretnom slučaju nije naročito jer je pažnja javnosti otišla u drugom pravcu a i nigdje nije pisalo da postupanja traje već godinu dana. U jednu ruku nas je i zaštitilo od suvišnih pitanja.

Jeste li bili u Hrvatskom olimpijskom odboru? Jeste li izuzeli neku dokumentaciju?

- Izuzeli smo neku dokumentaciju, ugovore o radu određenih dionika ovog postupka, no Hrvatski odbor nije predmet ovog postupanja.

 


 

Hrvatski skijaški savez USKOK Vedran Pavlek Ivan Turudić

it it it
21:13 26.03.2026.

Bravo Turudiću! Sad se vidi da su Bajić i Cvitan bili "ladičari i kočničari".

.Primarius
21:27 26.03.2026.

evo jedan dobronamjeni hint...krenite redom, nogometni savez, pa košarkaški da vidite tek tamo jada, pa rukometni i tako po malo...pa ne kupuju svemirci stanove po ZG i plaćaju kešom...samo treba pratitti trag novca...pa i zastava svih boja i kolekcionar austraskih čekova je svojevremeno kupio 2 stana u podsljemenskoj zoni upitne legalnosti koje je platio u kešu...a novce mu "posudio prijatelj"- kao primjerice Vulinu tetka iz Kanade...pametnom dosta.

Ozempički_AP
20:34 26.03.2026.

Na vrijeme ste mu dali signal, pustili ga da pobjegne i da utopi imovinu dok još može. Trinastog je dao ostavku a već prije je bilo potpuno jasno da je kriv jer kod nas se ostavka ne daje tek tako. Nisu je davali čak ni pijanci koji su skrivili nesreće i bježali s mjesta. Kako onda odmah nije zadržan u pritvoru? Kod nas su izgleda nedodirljive institucije oni koji kradu a ne oni koji ih love.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

