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SMIJU NA CIPAR

UEFA odlučila kako će kazniti Hajduk: Navijači bijelih mogu biti jako zadovoljni

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 14:19
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Hajduk je bio pod uvjetnom kaznom zbog sličnih slučajeva s navijačima na gostovanjima kod Torshavna i Ružomberoka

UEFA je donijela presudu o kazni za splitski Hajduk zbog prekida utakmice prvog pretkola Europske lige protiv Žiline. Podsjetimo, navijači bijelih su u drugom poluvremenu uzrokovali kraći prekid tako što su na teren bacali predmete poput čaša i stolica. UEFA se na kraju ipak odlučila samo za novčanu kaznu.

Hajduk je tako kažnjen s 24 tisuće eura, ali ono najvažnije za njega jest što će navijačima ipak biti dozovljen put na Cipar na uzvratnu utakmicu protiv Pafosa sljedećeg četvrtka. Bijeli su u prvom susretu na Poljudu slavili s 2:0 golovima Šege i Melnjaka te imaju dobru priliku izboriti plasman u treću rundu kvalifikacija.

Hajduk je bio pod uvjetnom kaznom zbog sličnih slučajeva s navijačima na gostovanjima kod Torshavna i Ružomberoka. Prijetila im je jedna gostujuća utakmica u Europi bez navijača, a uvjetna kazna izrečena je na dvije godine. Može se zato reći kako su bijeli dobro prošli i da imaju sreće što će na Cipru imati podršku s tribina.
Ključne riječi
Kazna UEFA Navijači Hajduk

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