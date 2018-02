Dirljiva gesta oduševila dječaka heroja koji je primio pet metaka i spasio kolege

Na Valentinovo je u masakru u srednjoj školi u Parklandu na Floridi 19-godišnji Nikolas Cruz ubio 17 osoba.

Jedan od heroja tog događaja je 15-godišnji Anthony Borges koji se, kada je ubojica došao do učionice u kojoj je bio njegov razred, naslonio na vrata kako bi spriječio njegov ulazak u nju.

Cruz je počeo pucati po vratima, a pet metaka završilo u leđima i ekstremitetima 15-godišnjeg Borgesa. Srećom je preživio.

Anthony Borges was a victim of the Florida Massacre. He was shot five times as he tried to save classmates. He plays for FCB Escola, a Barcelona training school in Florida. Barcelona have been in contact with his family to arrange a visit to the real club when he recovers 👏 pic.twitter.com/4ELpm6j8yY