Genijalna Barbara Matić osvojila treću uzastopnu svjetsku medalju

I treću godinu zaredom Barbara Matić izborila je polufinale Svjetskog prvenstva kategorije do 70 kilograma. Za razliku od Budimpešte (2021.) i Taškenta (2022.), gdje je osvojila a potom i obranila naslov svjetske prvakinje, u Dohi to nije bio slučaj. No, 28-godišnja Splićanka, prva nositeljica u kategoriji do 70 kilograma, dokazala je da i dalje pripada najužem svjetskom vrhu te se kući vraća s broncom.

Nakon što je u osmini finala pobijedila Nizozemku Kim Polling, djevojku od koje je izgubila šest puta zaredom, a potom u četvrtfinalu i Britanku Yeats-Brown, ponadali smo se da i protiv Saki Niizoe može prekinuti negativni niz od pet poraza (u šest borbi). Nažalost, kasnija svjetska prvakinja je, petnaestak sekundi prije kraja, uspješno izvela nožno bacanje za wazari i prolaz u finale.

No, to Barbaru nije pokolebalo u borbi za treću uzastopnu medalju na svjetskim prvenstvima. U iscrpljujućem nadmudrivanju s Venecuelankom Elvismar Rodriguez, Barbara je odličje izborila u "pripetavanju" i tako osvetila reprezentativnu kolegicu Laru Cvjetko koju eliminirala upravo ova Južnoamerikanka. Nakon četiri minute "rovovske bitke", hrvatska je džudašica do medalje došla tek u produžetku, nakon dvije minute i 45 sekundi borbe za zlatni bod. A izborila ga je bacanjem za wazari.

S obzirom na to da je još do pred samo Svjetsko prvenstvo bilo pomalo neizvjesno hoće li Barbara biti dovoljno spremna za nastup, zbog parcijalne rupture ligamenata koljena, ovo je itekako velik uspjeh. Ali i velika berba bodova za olimpijsku vizu koju je gotovo pa osigurala no bit će važno da na toj listi ostane među prvih osam jer bi tako bila i jedna od nositeljica olimpijskog turnira.

Kolekciji od tri europske medalje (sve tri su bronce), Barbara je sada pridodala i treću svjetsku medalju a nove prilike za obogatiti trofejnu vitrinu imat će ove jeseni na Prvenstvu Europe u Francuskoj baš kao i na kontinentalnoj smotri koja će se sljedeće godine održati u Zagrebu.

A da ove godine neće biti hrvatskog finala na Svjetskom prvenstvu, kao što je to bio slučaj lani, postalo je jasno već u osmini finala na drugoj strani ždrijeba. Nakon što je u šesnaestini finala pobijedila Tajpežanku Yu-Jung Liao, Lara Cvjetko izgubila je u osmini finala Venecuelanke Rodriguez, i to drugi put u dva tjedna. Naime, njih dvije susrele su se i nedavnom na turniru u Dominikanskoj Republici i ishod je bio isti:

- U toj borbi sam prerano pala za wazari a i ostatak borbe odradila sam lošije no što ja mogu. Umjesto da ju pokušam natjerati na treću kaznu ja sam išla na bacanje iz kojeg me protivnica kontrirala. Očito je da moram popraviti snalaženje u kontaktu ali i da se protiv statičnih protivnica moram puno bolje kretati što sam krivo radila i na turniru prije dva tjedana ali i sada na Svjetskom prvenstvu - kazala je razočarana Lara Cvjetko koja je, neka se zna, na prošlom Svjetskom prvenstvu u polufinalu pobijedila upravo ovogodišnju svjetsku prvakinju Japanku Niizoe.