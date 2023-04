Zagreb imenovan glavnim gradom džuda u Europi za 2024. godinu

Dr. Laszlo Toth, predsjednik Europske judo unije (EJU) bio je polaskan sastavom press-konferencije koju je u Zagrebu organizirao Hrvatski judo savez (HJS) u prilici potpisivanja ugovora za organizaciju Prvenstva Europe u proljeće 2024. godine.

- Nije uobičajeno da na ovakvim press konferencijama imamo sve važne institucije za dotični sport, od predstavnika grada domaćina, preko nacionalnog olimpijskog odbora do predstavnika Vlade ali i šampiona s tatamija - kazao je dr. Toth i odgovorio na naše pitanje zašto ima tako veliko povjerenje u hrvatske organizatore:

- Ovo je iskustvo a ne povjerenje. Ovo će biti kruna aktivnosti Hrvatskog judo saveza u posljednjih 20 godina a ne zaboravimo i da je Hrvatska organizirala Prvenstvo Europe u vrijeme pandemije koronavirusa. Hrvatska je jedan do pogonskih strojeva europskog džuda. Jedan nacionalni savez može biti vrlo snažan čak i ako nema top sportaše ali uspješno organizira top priredbe pomoću kojih se privlače djeca a oni su baza naše piramide. Vjerujem da ćemo u Zagrebu sljedeće godine vidjeti 500, možda i 600 sudionika i da će to biti nezaboravno prvenstvo. Bit će to naš najvažniji događaj u 2024. godini i posljednji veliki turnir uoči Olimpijskih igara u Parizu. Sretni smo što smo u Zagrebu našli organizatora istog. Nismo mogli napraviti bolji izbor.

Dr. Toth je u Zagreb stigao s hrvatskog juga gdje je u Dubrovniku vodio sjednicu Izvršnog odbora Europske judo unije a potom je boravio i na Hvaru.

- Bio sam dva dana na Hvaru i doživio vrlo ugodno iznenađenje. Na otoku s 12 tisuća ljudi ima preko 200 džudaša i to je fantastično. U Europi imamo 2,3 milijuna registriranih džudaša a po omjeru između broja stanovnika i broja džudaša Hrvatska je među tri vodeće.

U svojim natjecateljskim danima predsjednik Europske judo unije bio je dvaput prvak Mađarske i osvajač medalje na Univerzijadi u Kobeu 1985.

- Kao mladac nastupao sam na nekom turniru u Puli a potom i u Dubrovniku kojeg sam sada posjetio nakon punih 40 godina. I mogu vam reći da me je u te dane vratio miris te dvorane. Najavili su mi da će tu dvoranu renovirati no to pak znači da ću ja izgubiti svoj muzejski osjećaj vezan uz tu dvoranu.

Govorio je dr. Toth još i o tome kako je europska džudaška zajednica koncentrirana na vrtićki sport, školski džudo ali i džudo za djecu s posebnim potrebama.

- Prakticiranjem džuda možemo pomoći tisućama djece koja pomoć trebaju. Trenirajući džudo ta će djeca zasigurno biti zdravija.

O značaju ovog natjecanja govorili su još i izaslanik gradonačelnika Zagreba Milan Pavelić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak te predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša koji je kazao:

- Posebna važnost bit će u tome što je to biti jedna od posljednjih mogućnosti za osvajanje olimpijskih bodova za nastup u Parizu.

Prvenstvu Europe u Zagrebu raduje se i dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić koja je neposredno prije ove presice saznala da je izabrana u Komisiju sportaša Europske judo unije:

- Ja već sada, kada pričam o tome, imam malu tremu a ja dosad s europskih prvenstava imam tri europske bronce. To Prvenstvo moglo bi biti jače i od Svjetskog jer se održava tri mjeseca prije Olimpijskih igara i nedostajat će samo Japan.

U ime domaćina, Hrvatskog judo saveza, govorio je glavni tajnik Hrvoje Lindi, ujedno i potpredsjednik Europskog judo saveza koji se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom olimpijskom odboru.

- Od 2005. godine i kadetskog Prvenstva Europe u Zagrebu, radili smo marljivo da bismo mogli organizirati i priredbu ovakvih razmjera.

Istaknuo je Lindi i sjajan odnos s Gradom Zagrebom koji je svih ovih godina podupirao sve kandidature HJS-a za domaćinstva velikih natjecanja mlađih uzrasta.

U to ime dr. Laszlo Toth je Zagrebu dodijelio počasnu plaketu (European Judo City 2024) proglasivši hrvatsku prijestolnicu europskih glavnim džudaškim gradom Europe za 2024. godinu.