VIDEO Našli su skriveni ulaz pa ušli u bivšu vojnu bolnicu pod masivnom stijenom, evo što je sve bilo unutra

Otok Vis, desetljećima čuvan kao vojna utvrda usred Jadrana, još uvijek skriva neke tajne. Jedna od njih je vojna bolnica smještena duboko pod masivnom stijenom. Njezin vješto skriven ulaz pronašli su Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia". Riječ je, kako su istaknuli, o nevjerojatnom podzemnom kompleksu nadomak Komiže o kojem se malo zna.

Ulaskom u objekt, naišli su na prostrane prostorije koje su nekada služile kao medicinski blokovi. Istakli su kako fasciniraju ogroman sustav ventilacije i zidovi koji su u potpunosti obloženi posebnom izolacijom, što sugerira da je objekt bio spreman za najekstremnije uvjete ratovanja. No, naveli su kako su u pozadini objekta uočili vrata koja naizgled vode u slijepu ulicu, no iza kojih se krije vertikalni uspon u "živoj stijeni".

"Tunel ide nevjerojatno strmo prema gore. Iskopan je u čistom kamenu i nakon otprilike 150 metara izbili smo na otvor koji se nalazi doslovno usred litice", ispričali su te dodali kako su potom otkrili još jedan krak - još strmiji i zahtjevniji. Nakon iscrpljujućeg uspona, provukli su se kroz uska metalna vrata i izbili na sam vrh stijene. Po povratku u bazu, naišli su na rupu u zidu iznad koje je stajao natpis: "Zid porušiti u slučaju rata". Nino se provukao kroz prolaz, popeo kroz sustav umjetnih špilja i u končanici završio na drugoj strani brda.