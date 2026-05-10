Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA NAŠEM OTOKU

VIDEO Našli su skriveni ulaz pa ušli u bivšu vojnu bolnicu pod masivnom stijenom, evo što je sve bilo unutra

Terra Croatia Vis
Foto: Terra Croatia/Screenshot
1/5
Autor
Dora Taslak
10.05.2026.
u 22:10

Ulaskom u objekt, naišli su na prostrane prostorije koje su nekada služile kao medicinski blokovi

Otok Vis, desetljećima čuvan kao vojna utvrda usred Jadrana, još uvijek skriva neke tajne. Jedna od njih je vojna bolnica smještena duboko pod masivnom stijenom. Njezin vješto skriven ulaz pronašli su Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia". Riječ je, kako su istaknuli, o nevjerojatnom podzemnom kompleksu nadomak Komiže o kojem se malo zna.

Ulaskom u objekt, naišli su na prostrane prostorije koje su nekada služile kao medicinski blokovi. Istakli su kako fasciniraju ogroman sustav ventilacije i zidovi koji su u potpunosti obloženi posebnom izolacijom, što sugerira da je objekt bio spreman za najekstremnije uvjete ratovanja. No, naveli su kako su u pozadini objekta uočili vrata koja naizgled vode u slijepu ulicu, no iza kojih se krije vertikalni uspon u "živoj stijeni".

"Tunel ide nevjerojatno strmo prema gore. Iskopan je u čistom kamenu i nakon otprilike 150 metara izbili smo na otvor koji se nalazi doslovno usred litice", ispričali su te dodali kako su potom otkrili još jedan krak - još strmiji i zahtjevniji. Nakon iscrpljujućeg uspona, provukli su se kroz uska metalna vrata i izbili na sam vrh stijene. Po povratku u bazu, naišli su na rupu u zidu iznad koje je stajao natpis: "Zid porušiti u slučaju rata". Nino se provukao kroz prolaz, popeo kroz sustav umjetnih špilja i u končanici završio na drugoj strani brda. 
Spremaju se za najgore, masovno gomilaju zalihe na 150 lokacija: Ministar objasnio zašto
Ključne riječi
Nino Kocijan Alen Banković vojna bolnica Vis

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:37 10.05.2026.

Koliko je pametno i dobronamjerno ovo prikazivati javnosti?

IV
IvoDivo
22:34 10.05.2026.

Kako se gamad komunistička na čelu sa bravrom htjela zaštiti za svaki slučaj, pod svaku cijenu koju je plaćao zgaženi narod

AN
Anteo
22:38 10.05.2026.

Po cijeloj Europi ima takvih bunkera. Švicarci su imali minirane sve mostove i tunele bojeći se Sovjetske agresije. Razminirali su sve tek prije nekoliko godina. U Americi takve bunkere danas kupuju bogataši da bi u njima sagradili bunker za sudnji dan. U te bunkere stave tv, puno kreveta bazene za plivanje, sobe za tenis i golf da im ne bude dosadno. Umjesto da bunker ispune hranom vodom i lijekovima jer to će im najviše trebati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!