Otišla na pramenove pa ostala šokirala računom: 'Ovoliko mi je naplatila sušenje kose, jesam li platila porez na budale?'

Dugogodišnja klijentica jednog frizerskog salona ostala je neugodno iznenađena nakon što joj je tretman obavila vlasnica, umjesto njezine uobičajene frizerke koja je dala otkaz. Iako je radila standardne pramenove i preljev, na računu ju je dočekala stavka "šišanje i frizura XL" u iznosu od 50 eura. Kako je napisala, do sada nikada nije platila stavku "frizura", a šišanje joj je u sklopu izrade pramenova naplaćivano oko 15 eura. Zbunjena i šokirana, priznala je da ju je bilo sram pitati za pojašnjenje pa se za savjet obratila zajednici na Redditu. "Mene samo zanima je li ovo regularna praksa ili sam platila porez na budale", upitala je.

Njezino iskustvo brzo je odjeknulo među ostalim korisnicima, a komentari su potvrdili da se ne radi o izoliranom slučaju. Mnogi su podijelili slične priče, opisujući novu praksu u salonima gdje se svaka, pa i najmanja usluga, naplaćuje zasebno. "Naplaćuju mi svaku stavku - pranje kose, masku za kosu, šišanje, frizuru. Ako samo suše, jeftinije je, ako hoćeš na ravno ili lokne, onda je opet druga cijena", napisala je jedna korisnica. Većina se složila da takav pristup izaziva frustraciju. "Ako ti je šišanje 50 eura, onda reci da je 50 eura, a ne ove fore da sve živo što bi trebalo biti uključeno naplatiš kao suho zlato", glasi jedan od komentara s najviše odobravanja. Čak i kada su frizeri objasnili da to rade kako bi klijenti mogli uštedjeti preskakanjem usluga poput feniranja, to je dovelo do bizarnih rasprava o odlasku iz salona s mokrom kosom.

Rasprava je otkrila i velike razlike u cijenama diljem zemlje. Dok jedni za pramenove, šišanje i frizuru u Velikoj Gorici plaćaju 60 eura, u zagrebačkim salonima za istu uslugu cijene se penju i do 150 eura. Zbog ovakvih iznosa, odlazak frizeru za mnoge postaje luksuz. Korisnici pišu kako prorjeđuju posjete salonima, razmišljaju o samostalnom šišanju kod kuće ili traže povoljnije opcije izvan većih gradova. Jedna od posljedica je i sve rjeđe ostavljanje napojnica, jer klijenti smatraju da su cijene već ionako previsoke.

Ovakva iskustva odraz su šireg trenda značajnog poskupljenja frizerskih usluga, o čemu se u medijima aktivno izvještava od uvođenja eura. Frizeri kao razloge navode opću inflaciju, veće troškove najma i materijala, ali i ulazak mnogih salona u sustav PDV-a, što je automatski podiglo cijene za 25 posto. Iako potrošači po zakonu imaju pravo na jasan i nedvosmislen cjenik prije korištenja usluge, praksa naplate svake stavke zasebno ono je što izaziva najviše nezadovoljstva i stvara osjećaj da cijena nije transparentna. Platforme poput Reddita tako su postale ne samo ventil za frustracije, već i koristan izvor informacija za sve koji žele izbjeći neugodna iznenađenja na blagajni.

*uz korištenje AI-ja