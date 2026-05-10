FOTO Ovo je popis sedam najboljih gradova u Hrvatskoj za mirovinu, samo dva nisu na moru

Hrvatska je širom svijeta poznata po svojim prirodnim ljepotama te raznolikom krajoliku. Ovdje zasigurno svatko može pronaći nešto za sebe. S obzirom na to, popularna platforma WorldAtlas izdvojila je sedam najboljih gradova u Hrvatskoj za ugodnu mirovinu. Neki od njih se, kako navodi, ističu prohodnošću i mogućnošću života bez automobila, dok drugi svoju prednost temelje na nižim cijenama nekretnina.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Šibenik: WorldAtlas ističe kako Šibenik ima veću autentičnost od nekih obalnih gradova usmjerenih isključivo na turizam. Grad je i dalje relativno dostupan po pitanju nekretnina prema jadranskim standardima, unatoč snažnoj potražnji. Kao njegova posebna prednost navodi se kompaktnost jer se većina svakodnevnih obaveza može obaviti pješice kroz stari grad i okolne ulice. Za umirovljenike koji žele obalni grad s poviješću, mogućnošću svakodnevnog kretanja pješice i autentičnim životom, Šibenik je jedna od najboljih opcija u Dalmaciji, navodi se. 
Poreč: Poreč je, nastavlja se, obalni i atraktivan, ali istovremeno uređen, pregledan i manje kaotičan od nekih južnodalmatinskih gradova. Grad, uz to, ima veću kulturnu dubinu od običnog obalnog mjesta.
Trogir: Za Trogir se kaže da na vrlo malom prostoru sažima iznimno bogatu povijest. Opisuje se kao kompaktni, skladni i izuzetno pogodnim za kretanje pješice. Povijesna jezgra nalazi se blizu zračne luke Split, a Split i njegova bolnica dostupni su cestom u razumnom vremenu. Trogir je idealan za umirovljenike koji žele kamene stare ulice, obalni ambijent i svakodnevnu prohodnost bez odricanja od infrastrukture većeg grada, navodi WorldAtlas.
Varaždin: Kontinentalni, barokni grad s izraženijim srednjoeuropskim utjecajem, opisao je WorldAtlas Varaždin te naveo kako njegova prednost za mirovinu leži u njegovoj stabilnosti. Nije ovisan o turističkoj sezoni, a svakodnevni život temelji se na institucijama, tržištu i lokalnoj rutini. Bolnička skrb dostupna je lokalno, dok je Zagreb dovoljno blizu za dodatne medicinske i kulturne sadržaje. Stabilnost prati i povoljnije tržište nekretnina.
Korčula: Korčula odgovara mirnijem i promišljenijem tipu mirovine. To je jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova Mediterana, a njegov raspored ulica u obliku riblje kosti osmišljen je radi bolje cirkulacije zraka i zaštite od jakih vjetrova. Vinogradi, maslinici i more oblikuju i krajolik i gastronomiju, a atmosfera postaje znatno mirnija nakon završetka glavne turističke sezone.
Samobor: Samobor funkcionira zato što je dovoljno blizu Zagreba, ali nije postao njegov produžetak. Umirovljenicima omogućuje pristup infrastrukturi glavnog grada i velikim bolnicama, uz život u manjem, zelenijem i mirnijem gradu.
Makarska: Grad zbog Biokova i mora ima dramatičan krajolik kakav malo koji obalni grad može ponuditi. Makarska je slikovita, ali i funkcionalna. Zdravstvene usluge dostupne su kroz mrežu Splitsko-dalmatinske županije, dok je naprednija bolnička skrb dostupna u Splitu. No, ona od navedenih gradova ima najvišu cijenu nekretnina po kvadratu, zaključuje WorldAtlas.
