Barcelona pobjedom protiv Reala osigurala naslov prvaka Španjolske!

Nogometaši Barcelone obranili su naslov prvaka Španjolske i to pobjedom protiv najvećeg rivala Real Madrida. Katalonci su u 35. kolu La Lige na svom Camp Nouu slavili 2:0 i tako teoretski osigurali naslov prvaka.
Sve najvažnije dogodilo se u prvom poluvremenu utakmice. Prvo je Rashford u devetoj minuti sjajnim udarcem iz slobodnjaka pogodio za 1:0.
Na 2:0 povisio je Ferran koji je u 18. minuti lijepo zakucao loptu u mrežu nakon sjajne asistencije Olma.
Barceloni je to 29. naslov prvaka Španjolske dok ih Real ima 36.
