EL CLASICO

Barcelona pobjedom protiv Reala osigurala naslov prvaka Španjolske!

Barceloni je to 29. naslov prvaka Španjolske dok ih Real ima 36.

Nogometaši Barcelone obranili su naslov prvaka Španjolske i to pobjedom protiv najvećeg rivala Real Madrida. Katalonci su u 35. kolu La Lige na svom Camp Nouu slavili 2:0 i tako teoretski osigurali naslov prvaka.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom poluvremenu utakmice. Prvo je Rashford u devetoj minuti sjajnim udarcem iz slobodnjaka pogodio za 1:0.

Na 2:0 povisio je Ferran koji je u 18. minuti lijepo zakucao loptu u mrežu nakon sjajne asistencije Olma.

Barceloni je to 29. naslov prvaka Španjolske dok ih Real ima 36.
Komentara 2

IV
IvanHrvoje
00:13 11.05.2026.

Gospon Perez, jeste još uvijek sigurni da možete jednako bez Luke?? 😂😂🤣

HR
hr76
23:15 10.05.2026.

Nema Luke, nema trofeja!

