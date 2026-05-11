Evo kad će Zlatko Dalić objaviti koje igrače vodi za Svjetsko prvenstvo. Vraća se veliko ime

Javnost i nogometni zaljubljenici s nestrpljenjem iščekuju ponedjeljak. Tada će, 18. svibnja, točno u podne, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objaviti popis igrača na koje računa za pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Trenutno je najveća nepoznanica hoće li Dalić odmah otkriti konačan popis od 26 putnika za Mundijal ili će na pripreme pozvati veći broj kandidata od kojih će tek naknadno odabrati one najbolje. Jasno, pritisak raste kako se bliži dan okupljanja reprezentacije zakazan za 25. svibnja. Tada će se fokus cjelokupne sportske javnosti prebaciti na Vatrene i njihove pripreme za još jedan napad na svjetski vrh.

Iako će popis za pripreme biti poznat u idući ponedjeljak, onaj prvi, znatno širi popis, već je poslan na adresu Fife. Prema pravilima, izbornik je svjetskoj nogometnoj organizaciji morao prijaviti između 35 i 55 imena kao potencijalne kandidate za nastup na prvenstvu. Međutim, Hrvatski nogometni savez odlučio je iskoristiti mogućnost da taj popis ne objavljuje javno. Tako imena igrača koji se nalaze na širem popisu ostaju pod velom tajne, a o tome, zanimljivo, službeno nisu obaviješteni ni sami igrači ni njihovi klubovi. Konačna lista s 26 imena mora biti predana Fifi najkasnije do 1. lipnja, što izborniku ostavlja još neko vrijeme za rješavanje posljednjih dilema.

Uoči velikog natjecanja, Zlatko Dalić odlučio je dodatno ojačati svoj stručni stožer. Kako pišu Sportske novosti, u stožer A reprezentacije vraća se Ivica Olić, aktualni izbornik U-21 vrste i jedan od Dalićevih najpouzdanijih suradnika. Olić je prihvatio poziv i trebao bi se momčadi priključiti tijekom drugog dijela priprema u Varaždinu. On će i dalje ostati na čelu mlade reprezentacije, no kako mladi Vatreni nemaju natjecateljskih obveza sve do jeseni, otvoren je prostor da svojim iskustvom i energijom pomogne seniorima na putu kroz SP.

Povratak Olića zapravo je logičan potez s obzirom na duboko povjerenje koje Dalić ima u njega. Njih dvojica zajedno su prošla četiri velika natjecanja i osvojila čak tri medalje, što dovoljno govori o uspješnosti njihove suradnje. Olić se vraća u stožer A vrste nakon što je Dalić javno izrazio želju za pojačanjem kadra, kao što je to ranije činio s Vedranom Ćorlukom i Marijom Mandžukićem. Podsjetimo, upravo su Olić i Dražen Ladić bili prvi pomoćnici koje je Dalić odabrao kada je preuzeo Vatrene, a sada će ovaj prokušani tandem ponovno biti na okupu.

Nakon okupljanja 25. svibnja u Rijeci, reprezentativci kreću s intenzivnim pripremama. U sklopu ciklusa odigrat će i dvije prijateljske utakmice koje će poslužiti kao generalna proba uoči puta na Svjetsko prvenstvo. Prva provjera na rasporedu je 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, a pet dana kasnije, 7. lipnja, Vatreni će u Varaždinu odmjeriti snage sa Slovenijom. Očekuje se da će upravo na toj utakmici Ivica Olić ponovno zauzeti svoje mjesto na klupi uz Zlatka Dalića.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja, a Hrvatska ga otvara protiv Engleske u svom prvom nastupu u skupini. Utakmica je na rasporedu 17. lipnja u Dallasu. Nakon velikog europskog derbija, Vatrene očekuju i ogledi protiv Paname u Torontu te Gane u Philadelphiji, u kojima će tražiti prolazak u nokaut fazu natjecanja.