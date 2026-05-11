Godinama su nam tvrdili da deblja, ali istina je ipak drugačija: Ova namirnica satima vas drži sitima i potiče mršavljenje

Ako ste mislili da su jaja, odrezak ili cjelovite žitarice prvaci u držanju gladi pod kontrolom, znanost ima iznenađenje. U jednoj od najpoznatijih studija o sitosti, provedenoj na Sveučilištu u Sydneyju, istražen je osjećaj punoće nakon konzumacije 38 različitih namirnica. Na samom vrhu, kao apsolutni pobjednik, našao se - običan kuhani krumpir. S indeksom sitosti od čak 323, kuhani krumpir pokazao se više nego trostruko zasitnijim od bijelog kruha, koji služi kao referentna vrijednost s indeksom 100, a daleko je nadmašio i tjesteninu (119) i bijelu rižu (138). Kako navodi Medical News Today, čak ni namirnice bogate proteinima, poput sira ili jaja, nisu mu se mogle približiti po sposobnosti suzbijanja apetita.

Tajna njegove moći ne leži u nekom čarobnom sastojku, već u jednostavnoj fizici i sastavu. Krumpir se sastoji od otprilike 77 posto vode, što mu daje velik volumen uz relativno malo kalorija. Zbog niske energetske gustoće, za unos istog broja kalorija potrebno je pojesti znatno veću količinu krumpira u usporedbi s, primjerice, pekarskim proizvodima ili slatkišima. Taj veći volumen u želucu stvara snažniji osjećaj punoće i šalje mozgu jasne signale da je vrijeme za prestanak jela, što su potvrdila brojna istraživanja. Uz to, bogat je vlaknima, kalijem i vitaminom C, čineći ga nutritivno vrijednim dodatkom prehrani.

Ovaj učinak nije ograničen samo na konzumaciju samog krumpira. U studijama koje su uspoređivale cjelovite obroke, sudionici su redovito prijavljivali veći osjećaj sitosti i zadovoljstva nakon obroka koji je kao prilog uključivao krumpir, u usporedbi s obrocima koji su sadržavali istu količinu ugljikohidrata iz tjestenine ili riže. Jedno takvo istraživanje pokazalo je da veći volumen krumpira potiče sitost toliko snažno da nadjačava čak i utjecaj glikemijskog indeksa, zbog čega je krumpir (viši GI) bio zasitniji od tjestenine (niži GI). To u praksi znači da obrok s krumpirom može pomoći u spontanom smanjenju ukupnog kalorijskog unosa tijekom dana bez osjećaja gladi.

Naravno, ključna riječ u cijeloj priči je "pravilna priprema". Dok je kuhani, pečeni (idealno s korom bogatom vlaknima) ili na pari pripremljen krumpir niskokaloričan i hranjiv, njegovo prženje u dubokom ulju pretvara ga u nutritivno siromašnu i kalorijama krcatu namirnicu. Pomfrit, čips i krumpir preliven teškim umacima od vrhnja ili majoneze glavni su krivci za njegovu lošu reputaciju. Stoga, umjesto da ga izbacite iz prehrane, dovoljno je promijeniti način na koji ga pripremate i s čime ga kombinirate.

Dodatna, često zanemarena prednost krumpira pojavljuje se nakon što se on skuha i ohladi. Tijekom hlađenja, dio škroba u krumpiru mijenja svoju strukturu i pretvara se u takozvani otporni škrob. Kao što mu i ime govori, ovaj oblik škroba otporan je na probavne enzime, što znači da prolazi kroz tanko crijevo neprobavljen i djeluje slično kao prehrambena vlakna. To ne samo da dodatno produljuje osjećaj sitosti, već i smanjuje glikemijski odgovor obroka i broj apsorbiranih kalorija. Zanimljivo je da ponovno zagrijavanje prethodno ohlađenog krumpira može čak i pojačati ovaj efekt. Stoga je popularna krumpir salata, pripremljena s laganim preljevom na bazi octa ili jogurta, izvrstan izbor za zdrav i zasitan obrok.

Rušenje mitova: krumpir i mršavljenje idu zajedno

Suprotno uvriježenom mišljenju, krumpir ne samo da ne ometa, već može aktivno podržati proces mršavljenja. To je potvrdila i klinička studija iz 2022. godine objavljena u časopisu Journal of Medicinal Food. U istraživanju koje je trajalo osam tjedana, sudionici s prekomjernom težinom i inzulinskom rezistencijom koji su slijedili dijetu s niskom energetskom gustoćom koja je uključivala krumpir, izgubili su u prosjeku 5,6 posto tjelesne mase i značajno poboljšali osjetljivost na inzulin. Stručnjaci ističu da je upravo "umor od dijete" jedan od glavnih razloga odustajanja, a krumpir, zbog svoje svestranosti, omogućuje raznolikost u pripremi jela, čineći dijetu održivijom i manje monotonom.

Umjesto da ga se bojite, prihvatite krumpir kao vrijedan dio uravnotežene prehrane. Kombinirajte ga s izvorima proteina poput ribe, nemasnog mesa, svježeg sira ili mahunarki te obiljem povrća kako biste stvorili kompletan i dugotrajno zasitan obrok. Pečeni krumpir s velikom zdjelom salate ili kuhani krumpir s blitvom i malo maslinovog ulja primjeri su kako ova svestrana namirnica može biti temelj zdravog obroka koji će vas držati sitima satima i pomoći vam na putu do željene tjelesne težine bez osjećaja gladi i odricanja.