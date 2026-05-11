FINALE KUPA

Navijači će biti oduševljeni: Evo gdje je moguće besplatno pogledati okršaj Dinama i Rijeke

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
11.05.2026.
u 16:00

Finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke, koje se igra ove srijede na osječkoj Opus Areni, donosi poslasticu za sve ljubitelje nogometa. Osim na televizijskim ekranima, spektakl će se moći pratiti i potpuno besplatno

Vrhunac domaće nogometne sezone bit će dostupan svima. Naime, uz standardni prijenos na televizijskom kanalu MAXSport 1, Hrvatski telekom odlučio je svim navijačima omogućiti da utakmicu prate i putem prijenosa uživo na službenom YouTube kanalu MAXSporta. Time će čitava Hrvatska moći uživo pratiti dvoboj za Rabuzinovo sunce, bez obzira na to imaju li spomenuti TV paket. Odluka je izazvala veliko odobravanje javnosti, a za finale vlada i ogroman interes, zbog čega je Hrvatski nogometni savez u prodaju pustio i dodatni kontingent ulaznica.

Ulog u utakmici je ogroman za oba kluba. Dinamo, koji je nedavno osigurao naslov prvaka, u Osijek dolazi s prilikom za osvajanje dvostruke krune, čime bi na najbolji mogući način zaokružio turbulentnu sezonu. Zagrebački klub je u svojoj povijesti Kup osvajao čak 17 puta. S druge strane, Rijeka na Opus Arenu stiže kao branitelj naslova, s ciljem da spasi sezonu i osvoji svoj deveti trofej u ovom natjecanju. Momčad s Rujevice u posljednje vrijeme pokazuje znakove slabosti, no finale je utakmica u kojoj forma često ne igra presudnu ulogu.

Put do finala za dva kluba bio je prilično različit. Dinamo je imao nešto lakši raspored, redom uvjerljivo svladavši niželigaše Dinamo iz Predavca (6:0), Karlovac (7:0) i Kurilovec (2:0). Prolaz u finale osigurali su u golijadi protiv Gorice, gdje su slavili rezultatom 6:3. Rijeka je, pak, svoj put započela pobjedama nad Maksimirom (4:0) i Mladosti iz Ždralova (4:1), da bi u četvrtfinalu priredila pravi spektakl. U dramatičnom preokretu na Rujevici protiv Hajduka, s dva pogotka u sudačkoj nadoknadi došli su do pobjede od 3:2, a plasman u finale potvrdili su pobjedom nad Slaven Belupom od 2:0.

Odluka o pobjedniku Kupa past će u srijedu, s početkom u 18 sati, na jednom od najmodernijih stadiona u regiji, osječkoj Opus Areni.
