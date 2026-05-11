FOTO Trump potpuno 'izmakao kontroli': Pogledajte što je objavio u razmaku od nekoliko minuta
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zatrpao svoju društvenu mrežu Truth Social nizom neobičnih objava, no ovog puta pažnju je privukao njihov intenzitet. U razmaku kraćem od sat vremena Trump je objavio više od deset AI-generiranih fotografija i fotomontaža koje ga prikazuju kao najvećeg predsjednika u američkoj povijesti.
Iako nije prvi put da Trump dijeli digitalno obrađene fotografije, memeove i AI ilustracije koje veličaju njegov politički lik, ovakav “rafal” objava u tako kratkom vremenu dosad se rijetko viđao. Gotovo sve fotografije nosile su istu poruku, Trump je prikazan kao povijesna figura epskih razmjera, simbol američke moći i “najveći svih vremena”.