FOTO Prodaje se vila s najljepšim pogledom na Kvarner: Prizemnica je kao stvorena za mirniji ritam života uz more
U Opatiji, na Opatijskoj rivijeri, na prodaju je moderna prizemnica s pogledom na more i bazenom, oglašena po cijeni od 860.000 eura. Nekretninu nudi agencija Remington Real Estate, a riječ je o objektu koji kombinira suvremenu arhitekturu, privatnost i blizinu obale.
Ova moderna prizemnica ističe se rijetkom kombinacijom potpune privatnosti, nesmetanog pogleda na more i neposredne blizine plaže. Velike staklene stijene i konzolni bazen dodatno naglašavaju otvorenost prema moru i mirnom okruženju.
Dnevni boravak smješten je u prizemlju kao jedinstveni otvoreni prostor koji objedinjuje dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju. Iz ovog prostora raspored se prirodno proteže prema zoni za spavanje, s jednom spavaćom sobom i mogućnošću uređenja dodatne.