FOTO Prodaje se vila s najljepšim pogledom na Kvarner: Prizemnica je kao stvorena za mirniji ritam života uz more

U Opatiji, na Opatijskoj rivijeri, na prodaju je moderna prizemnica s pogledom na more i bazenom, oglašena po cijeni od 860.000 eura. Nekretninu nudi agencija Remington Real Estate, a riječ je o objektu koji kombinira suvremenu arhitekturu, privatnost i blizinu obale.
Ova moderna prizemnica ističe se rijetkom kombinacijom potpune privatnosti, nesmetanog pogleda na more i neposredne blizine plaže. Velike staklene stijene i konzolni bazen dodatno naglašavaju otvorenost prema moru i mirnom okruženju.
Arhitektura je suvremena i čista, s naglaskom na horizontalnim linijama i skladnoj integraciji u teren. Kuća je zamišljena kao promišljen i funkcionalan prostor za cjelogodišnji život.
Dnevni boravak smješten je u prizemlju kao jedinstveni otvoreni prostor koji objedinjuje dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju. Iz ovog prostora raspored se prirodno proteže prema zoni za spavanje, s jednom spavaćom sobom i mogućnošću uređenja dodatne.
Prostor je dizajniran na otvoren način, s izraženim pogledom prema moru. Staklene stijene osiguravaju obilje prirodnog svjetla i povezuju interijer s terasom kao produžetkom dnevnog boravka.
Atmosfera je mirna i decentna, prilagođena mediteranskom načinu života. Prostor podržava svakodnevni život kao i odmor, nudeći osjećaj privatnosti i opuštenosti.
Vanjski prostor organiziran je kao produžetak interijera, s terasom, sunčalištem i bazenom koji kao da lebdi iznad terena. Okruženje je mirno, s dovoljno prostora za opuštanje i druženje.
Lokacija omogućuje brz pristup plažama, restoranima i šetnicama, a istovremeno čuva lokalni karakter i dugoročnu vrijednost. Unutarnja površina iznosi 97 kvadratnih metara.
