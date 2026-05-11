'žalosno i jezivo'

Snimka sa zagrebačkog igrališta razbjesnila kvart: 'Što mu je bilo u glavi da ovo radi?'

screenshot/Facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
11.05.2026.
u 13:05

Prema objavi, riječ je o igralištu starom tek nekoliko godina koje se, tvrdi, već mjesecima sustavno uništava. Kako navodi, prvo su se pojavili grafiti po tablama, zatim je tijekom zime uništen jedan obruč, a sada je dodatno oštećen i drugi koš.

Snimka na kojoj mladić skače po košarkaškom obruču i uništava ga izazvala je lavinu reakcija među stanovnicima Španskog nakon što se proširila društvenim mrežama. Video je objavljen u popularnoj kvartovskoj Facebook grupi, a brojni građani ostali su zgroženi prizorima s igrališta kod škole. Prema objavi, riječ je o igralištu starom tek nekoliko godina koje se, tvrdi autor, već mjesecima sustavno uništava. Kako navodi, prvo su se pojavili grafiti po tablama, zatim je tijekom zime uništen jedan obruč, a sada je dodatno oštećen i drugi koš. – Taj koš je već bio načet tijekom proslave Dinama krajem travnja, kada su se ljudi vješali po njemu, a ovo je sada bilo potpuno iživljavanje – napisao je autor objave. Dodao je i kako je slao nekoliko mailova školi, ali odgovore nije dobio.

U komentarima su se nizale osude vandalizma, ali i pozivi da se incident prijavi policiji. Dio građana upozorio je kako je problem što se igralište, na kojem se svakodnevno okupljaju djeca i mladi, posljednjih mjeseci sve više devastira. – Od četiri koša ostala su samo dva – navodi se u objavi. Brojni komentatori nisu skrivali ogorčenje. – Kako je ovo žalosno i jezivo u isto vrijeme – napisala je jedna stanovnica kvarta. – To su platili svi građani Zagreba – napisala je jedna komentatorica, dok je drugi stanovnik upozorio: – Bar tamo je uvijek djece koja igraju košarku. Što mu je bilo u glavi da ovo radi?

Pojavili su se i komentari građana koji smatraju da bi incident trebalo iskoristiti kao upozorenje na sve češće uništavanje javne imovine. – Ovo igralište je praktički novo, a već je pola sprava uništeno – stoji u jednom od komentara. Neki su upozorili i na širi problem odnosa prema javnom prostoru. – Gdje je nestao osjećaj “ovo je i moj grad, moj kvart, moje igralište”? – napisao je jedan građanin. Pojedini stanovnici tvrde i da su incident prijavili policiji, a među komentarima pojavili su se i pozivi na postavljanje kamera na igralištima kako bi se spriječilo daljnje uništavanje.
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
13:39 11.05.2026.

Javno namlatiti po goloj guzici. Roditeljima naplatiti. I ne bi se više događalo

Avatar USA
USA
13:32 11.05.2026.

Nisu djeca kriva vec su zakazali roditelji. Pola ih je krkana koji bi opravdali ovo. Zakon s ene provodi i to svi vide pa se white trash skupine gradjana ponasaju u skladu s tim. Nema tjelesne aktivnosti, nema odgoja nema kontrole i onda ovakva balava gamad koje su puni svi kvartovi visak snage ispucava u kvartu. Trebalo bi ovog balonju i tatu mu lijepo uhapsiti i poslati na drustveno koristan rad u staracki dom da ciste govna. Pa im sljedeci pit to ne bi palo na pamet

CO
CobraMikel
13:26 11.05.2026.

Ne znam što je žalosnije.Samo događaj ili komentari ovdje.Kakve veze ima Tomašavić? Na žalost, nije samo to igralište primjer.Uništavanje javne imovine bilo fizičkim vandalizmom bili škrabotinama aka "grafitima" je naša svakodnevnica.Ljudi su neodgojeni.Odgoj se uči od malih nogu,u obiteljskom okružju.A to je u Hrvatskoj očito debelo zakazalo. K tome, sankcione mjere i kazne su preblage.

