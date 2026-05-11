Snimka sa zagrebačkog igrališta razbjesnila kvart: 'Što mu je bilo u glavi da ovo radi?'

Snimka na kojoj mladić skače po košarkaškom obruču i uništava ga izazvala je lavinu reakcija među stanovnicima Španskog nakon što se proširila društvenim mrežama. Video je objavljen u popularnoj kvartovskoj Facebook grupi, a brojni građani ostali su zgroženi prizorima s igrališta kod škole. Prema objavi, riječ je o igralištu starom tek nekoliko godina koje se, tvrdi autor, već mjesecima sustavno uništava. Kako navodi, prvo su se pojavili grafiti po tablama, zatim je tijekom zime uništen jedan obruč, a sada je dodatno oštećen i drugi koš. – Taj koš je već bio načet tijekom proslave Dinama krajem travnja, kada su se ljudi vješali po njemu, a ovo je sada bilo potpuno iživljavanje – napisao je autor objave. Dodao je i kako je slao nekoliko mailova školi, ali odgovore nije dobio.

U komentarima su se nizale osude vandalizma, ali i pozivi da se incident prijavi policiji. Dio građana upozorio je kako je problem što se igralište, na kojem se svakodnevno okupljaju djeca i mladi, posljednjih mjeseci sve više devastira. – Od četiri koša ostala su samo dva – navodi se u objavi. Brojni komentatori nisu skrivali ogorčenje. – Kako je ovo žalosno i jezivo u isto vrijeme – napisala je jedna stanovnica kvarta. – To su platili svi građani Zagreba – napisala je jedna komentatorica, dok je drugi stanovnik upozorio: – Bar tamo je uvijek djece koja igraju košarku. Što mu je bilo u glavi da ovo radi?

Pojavili su se i komentari građana koji smatraju da bi incident trebalo iskoristiti kao upozorenje na sve češće uništavanje javne imovine. – Ovo igralište je praktički novo, a već je pola sprava uništeno – stoji u jednom od komentara. Neki su upozorili i na širi problem odnosa prema javnom prostoru. – Gdje je nestao osjećaj “ovo je i moj grad, moj kvart, moje igralište”? – napisao je jedan građanin. Pojedini stanovnici tvrde i da su incident prijavili policiji, a među komentarima pojavili su se i pozivi na postavljanje kamera na igralištima kako bi se spriječilo daljnje uništavanje.