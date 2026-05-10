PLASIRAO SE U OSMINU FINALA

Dino Prižmić srušio Novaka Đokovića pa došao do nove pobjede u Rimu!

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 14:37

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nastavlja sa senzacionalnim nastupima na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Nakon što je šokirao svijet pobjedom nad Novakom Đokovićem, sada je nadigrao i Francuza Uga Humberta za plasman u osminu finala

Hrvatska teniska senzacija Dino Prižmić nastavlja ispisivati najljepše stranice svoje mlade karijere. Nakon što je na Mastersu u Rimu priredio prvorazredno iznenađenje pobjedom protiv Novaka Đokovića, dvadesetogodišnji Splićanin potvrdio je sjajnu formu i u trećem kolu. U meču koji je trajao sat i 21 minutu, Prižmić je s uvjerljivih 6:1, 7:5 svladao 31. nositelja, Francuza Uga Humberta, i tako osigurao plasman u osminu finala, što je njegov najveći uspjeh na turnirima ove kategorije. Prižmić je odigrao još jedan meč za pamćenje, pokazavši nevjerojatnu zrelost i samopouzdanje koje ga izdvajaju kao jednog od najuzbudljivijih mladih igrača na Touru.

Od samog početka bilo je jasno da je Prižmić u meč ušao s golemom dozom samopouzdanja. Prvi set bio je demonstracija sile u kojoj Francuz jednostavno nije imao odgovor. Ubojitim servisima i preciznim, strpljivim udarcima s osnovne linije, mladi Hrvat je potpuno dominirao terenom. Humbertu je dopustio samo jedan osvojeni gem, nakon čega je uslijedila nevjerojatna serija za ekspresnih 6:1 u svega 28 minuta igre. Svaki njegov potez izgledao je savršeno, a dojam je bio da Francuz, 33. igrač svijeta, ne može parirati razini tenisa koju je Prižmić nametnuo.

Drugi set donio je znatno ravnopravniju borbu. Humbert je podigao razinu svoje igre, počeo je bolje servirati i parirati Prižmiću u izmjenama, no mladi Hrvat nije posustajao. Igralo se gem za gemom, a napetost je rasla kako se set bližio kraju. Impresivan je podatak da Prižmić tijekom cijelog dvoboja nije dopustio protivniku nijednu jedinu break loptu, što svjedoči o nevjerojatnoj koncentraciji i kvaliteti njegovog servisa. Pri rezultatu 5:5, kada se meč lomio, Prižmić je osjetio svoju priliku, pročitao namjere Humberta i oduzeo mu servis za ključni break.

U idućem gemu sigurno je odservirao za pobjedu i proslavio najveći uspjeh dosadašnje karijere. Ovom pobjedom Prižmić je već sad osigurao najbolji plasman u karijeri, skočivši na 68. mjesto ATP ljestvice. Njegov put u Rimu, koji je započeo još u kvalifikacijama, sada uključuje pet pobjeda uz samo jedan izgubljen set - i to onaj protiv Novaka Đokovića. U osmini finala Prižmić čeka boljeg iz dvoboja između Karena Hačanova i Botica van de Zandschulpa, a s ovakvom igrom, jasno je da se nikoga ne boji.
Ključne riječi
ATP Rim Ugo Humbert Dino Prižmić

Komentara 3

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
15:17 10.05.2026.

Bravo mladiću...čestitam...

AN
antenebeski
14:41 10.05.2026.

Čestitke.Osvojit će turnir 100%

Avatar Samodesno
Samodesno
15:07 10.05.2026.

Bravo Dino!

